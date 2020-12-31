Fatih Terim'in yeni prensi! Cimbom'a süper yetenek
Süper Lig'de ilk yarının bitmesine kısa bir süre kala Galatasaray'da gündeme flaş bir isim geldi. Sarı-kırmızılılar efsane futbolcu Hagi'in ısrarla önerdiği yıldız isim için harekete geçti.
Süper Lig'de 2020 yılını zirvede tamamlayan Galatasaray, devre arasında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Sezon başında bazı bölgelere oyuncu almayı başaramayan Cimbom, ara transfer döneminde forma rekabetinin yüksek olduğu bir kadro kuracak.
Sarı-kırmızılı takım, son olarak Romanya'nın Viitorul takımında forma giyen 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Roberto Malaele'yi gündemine aldı.
Bazı yaşlı oyuncularıyla devre arasında yollarını ayırmayı planlayan Cimbom, genç oyuncular ile kadrosunu güçlendirecek.
HANEDAR GÖRÜŞME YAPACAK
Bu sebeple teknik heyetin, Hagi'nin de 'kaçırmayın' dediği Malaele'yi çok istediği ve yılbaşından sonra transfer görüşmelerinin başlayacağı öğrenildi.
Galatasaray İdari Direktörü Şükrü Hanedar'ın gelecek hafta görüşme yapmak için Romanya'ya gideceği öğrenildi.
Rumen ekibiyle masaya oturacak olan Hanedar transfer dönemi başlamadan ilk transferi gerçekleştirmeye çalışacak. Galatasaray'ın genç oyuncu için Viitorul'a 500 bin Euro önereceği belirtiliyor.
İKİ AŞAMALI TAKIMA KATILACAK
Academia Hagi'de yetişen 17 yaşındaki futbolcu 2019-2020 sezonundan bu yana Viitorul forması giyiyor.
Malaele'nin transferi gerçekleşmesi halinde genç oyuncu bir süre sarı-kırmızılı takım altyapısında forma giydikten sonra A Takım'a çıkartılacak.
KOLAYLIK YAPACAK
Galatasaray'ın eski yıldızları Gheorghe Hagi'nin sahibi olduğu, Gherghe Popescu'nun başkanlığını yaptığı Rumen ekibinin, Malaele transferinde sarı-kırmızılı takıma kolaylık sağlayacağı öğrenildi. (Fotomaç)
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