31 Aralık 2020, Perşembe

GALATASARAY

Fatih Terim'in yeni prensi! Cimbom'a süper yetenek

Süper Lig'de ilk yarının bitmesine kısa bir süre kala Galatasaray'da gündeme flaş bir isim geldi. Sarı-kırmızılılar efsane futbolcu Hagi'in ısrarla önerdiği yıldız isim için harekete geçti.

Fatih Terim'in yeni prensi! Cimbom'a süper yetenek
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 31.12.2020 Giriş Tarihi: 31.12.2020

'de 2020 yılını zirvede tamamlayan , devre arasında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Fatih Terim'in yeni prensi! Cimbom'a süper yetenek

Sezon başında bazı bölgelere oyuncu almayı başaramayan Cimbom, ara döneminde forma rekabetinin yüksek olduğu bir kadro kuracak.

Fatih Terim'in yeni prensi! Cimbom'a süper yetenek

Sarı-kırmızılı takım, son olarak Romanya'nın Viitorul takımında forma giyen 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Roberto Malaele'yi gündemine aldı.

Fatih Terim'in yeni prensi! Cimbom'a süper yetenek

Bazı yaşlı oyuncularıyla devre arasında yollarını ayırmayı planlayan Cimbom, genç oyuncular ile kadrosunu güçlendirecek.

Fatih Terim'in yeni prensi! Cimbom'a süper yetenek

HANEDAR GÖRÜŞME YAPACAK
Bu sebeple teknik heyetin, Hagi'nin de 'kaçırmayın' dediği Malaele'yi çok istediği ve yılbaşından sonra görüşmelerinin başlayacağı öğrenildi.

Fatih Terim'in yeni prensi! Cimbom'a süper yetenek

İdari Direktörü Şükrü Hanedar'ın gelecek hafta görüşme yapmak için Romanya'ya gideceği öğrenildi.

Fatih Terim'in yeni prensi! Cimbom'a süper yetenek

Rumen ekibiyle masaya oturacak olan Hanedar dönemi başlamadan ilk transferi gerçekleştirmeye çalışacak. 'ın genç oyuncu için Viitorul'a 500 bin Euro önereceği belirtiliyor.

Fatih Terim'in yeni prensi! Cimbom'a süper yetenek

İKİ AŞAMALI TAKIMA KATILACAK
Academia Hagi'de yetişen 17 yaşındaki futbolcu 2019-2020 sezonundan bu yana Viitorul forması giyiyor.

Fatih Terim'in yeni prensi! Cimbom'a süper yetenek

Malaele'nin transferi gerçekleşmesi halinde genç oyuncu bir süre sarı-kırmızılı takım altyapısında forma giydikten sonra A Takım'a çıkartılacak.

Fatih Terim'in yeni prensi! Cimbom'a süper yetenek

KOLAYLIK YAPACAK
'ın eski yıldızları Gheorghe Hagi'nin sahibi olduğu, Gherghe Popescu'nun başkanlığını yaptığı Rumen ekibinin, Malaele transferinde sarı-kırmızılı takıma kolaylık sağlayacağı öğrenildi. (Fotomaç)

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