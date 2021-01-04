04 Ocak 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Onyekuru Galatasaray'a çok yakın! İşte sözleşme detayları...

Onyekuru'nun imzası an meselesi. İşte detaylar...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 04.01.2021 Giriş Tarihi: 04.01.2021

Ara transferde kadrosunu güçlendirmek isteyen 'da, 1 numaralı hedef . ile ipleri kopan Nijeryalı oyuncunun artık Galatasaray'a imza atması an meselesi. İşte 'nun sözleşmesine dair detaylar...

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