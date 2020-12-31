31 Aralık 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'ın gözü Onyekuru'da! İşte Monaco'nun şartları

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Onyekuru harekatı başladı. Sarı-kırmızılılar yıldız ismi kadrosuna katmak isterken Monaco'nun şartları oldukça yüksek oldu. İşte detaylar...

Galatasaray'ın gözü Onyekuru'da! İşte Monaco'nun şartları
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 31.12.2020

Geçen hafta 'nın sözleşmesini yenilemek için 'a gelen D'Avila bir kez daha ismini gündeme getirdi…

Galatasaray'ın gözü Onyekuru'da! İşte Monaco'nun şartları

'ın Ahmed Musa ile ilgilendiği ortamda 'yu getirmeye hazır olduğunu bildirdi. Yöneticileri ikna etmeye çalıştı.

Galatasaray'ın gözü Onyekuru'da! İşte Monaco'nun şartları

Ancak Monaco'nun şartları için çok ağır. Şu durumda kabul edilmesi zor gibi duruyor. İşte o maddeler:

Galatasaray'ın gözü Onyekuru'da! İşte Monaco'nun şartları

-Kiralama yok. Opsiyonlu kiralama söz konusu değil. Sadece satış. Bonservis bedeli 7.5 milyon euro...

Galatasaray'ın gözü Onyekuru'da! İşte Monaco'nun şartları

-Ödeme tek seferde yapılacak. teminatı, taksit olmayacak. Önce oyuncu için belirlenen bonservis bedeli yatırılacak, daha sonra imzalar atılacak.

Galatasaray'ın gözü Onyekuru'da! İşte Monaco'nun şartları

-Anlaşma sağlanırsa menajerlik ücreti, vergiler, yetiştirme ücreti dahil tüm masraflar tarafında karşılanacak. (Fotomaç)

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