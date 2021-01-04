04 Ocak 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da sağ bek operasyonu! İşte o detay

Cimbom'da sağ bek operasyonu! Transferde mecburi plan değişikliği
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 04.01.2021

’nin yaşadığı talihsiz kaza, ’ın ocak ayı transfer planında değişikliğe gitmesine sebep oldu. Sarı-kırmızılılar arayışlarına başladı.

ve 'yı yeterli bulmayan teknik heyet, savunmanın sağına takviye istedi. Yönetim, ve dışında transferi için de arayışlara başladı. Scout ekibi, alternatifi bol bir liste için kolları sıvadı. Bu sezonu kapatan 'nin lisansı askıya alınacak. yüzünden bonservis harcaması yapamayan sarı-kırmızılılar, sağ bek sorununu kiralama yoluyla çözmeye çalışacak. ()
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