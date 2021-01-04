04 Ocak 2021, Pazartesi
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Galatasaray'dan Bakasetas hamlesi! Yöneticiler bir araya geldi
Transfere kısa bir süre kala Cimbom atağa kalktı. Aytaç Kara ve Salih Uçan’la anlaşan, Onyekuru için de temaslarını sürdüren Aslan, Alanyalı Bakasetas’ı da gözüne kestirdi.
Galatasaray transferde gaza bastı.Sarı-Kırmızılılar, yarın başlayacak başlayacak transfer dönemi öncesi Kasımpaşa'nın orta saha oyuncusu Aytaç Kara ile Alanyaspor'dan Salih Uçan'la anlaşma sağladı. Aytaç'ın transferini imza aşamasına getiren Aslan, Salih için de Alanyaspor ile temas halinde. Eski futbolcusu Onyekuru'nun transferinde de favori olarak gözüken Cimbom'un asıl sürprizinin ise Alanyaspor'un 10 numarası Bakasetas olduğu ortaya çıktı. Yönetimin, Fenerbahçe'nin de istediği Yunan 10 numara için Alanyaspor'la masaya oturduğu ve kıran kırana pazarlık yaptığı öğrenildi.(Takvim)
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