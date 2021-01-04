04 Ocak 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'dan Bakasetas hamlesi! Yöneticiler bir araya geldi

Aslan'dan Bakasetas hamlesi! Yöneticiler bir araya geldi
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 04.01.2021 Giriş Tarihi: 04.01.2021

Transfere kısa bir süre kala Cimbom atağa kalktı. ve ’la anlaşan, için de temaslarını sürdüren Aslan, Alanyalı Bakasetas’ı da gözüne kestirdi.

transferde gaza bastı.Sarı-Kırmızılılar, yarın başlayacak başlayacak transfer dönemi öncesi 'nın orta saha oyuncusu ile 'dan 'la anlaşma sağladı. Aytaç'ın transferini imza aşamasına getiren Aslan, Salih için de Alanyaspor ile temas halinde. Eski futbolcusu 'nun transferinde de favori olarak gözüken Cimbom'un asıl sürprizinin ise Alanyaspor'un 10 numarası Bakasetas olduğu ortaya çıktı. Yönetimin, 'nin de istediği Yunan 10 numara için Alanyaspor'la masaya oturduğu ve kıran kırana pazarlık yaptığı öğrenildi.()
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