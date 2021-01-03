04 Ocak 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'dan Covid-19 açıklaması! "Bir altyapı oyuncumuz pozitif"

Galatasaray'dan Covid-19 açıklaması!
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 03.01.2021 Giriş Tarihi: 03.01.2021

resmi hesabından yaptığı açıklamada, kapsamlı Covid-19 testlerinde altyapıdan bir oyuncunun sonucunun pozitiif çıktığını açıkladı.

yapılan kapsamlı Covid-19 testleri sonucunda, altyapıdan bir oyuncunun corona virüsüne yakalandığını açıkladı. İsmi açıklanmayan oyuncunun tedavi sürecine başlandığı belirtildi.

Onyekuru'dan şaşırtan transfer kararı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Galatasaray resmi hesabından yapılan açıklama şu şekilde;

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Usta yorumcudan flaş sözler! Usta yorumcudan flaş sözler!
Galatasaray'ın Konyaspor kadrosu belli oldu! Galatasaray'ın Konyaspor kadrosu belli oldu!
Onyekuru'nun imzası an meselesi. İşte detaylar... Onyekuru'nun imzası an meselesi. İşte detaylar...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör