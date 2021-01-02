Arda Turan: Aklımda 3 sarı kartla bu oyunu oynayamam sarı kartı unutuyorum
Galatasaray'ın Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldığı mücadelenin ardından Arda Turan açıklamalarda bulundu. Turan, "Cezalı duruma düştüğüm için çok üzgünüm. Aklımda 3 sarı kartla bu oyunu oynayamam. Sarı kartı unutuyorum. Refleksti. Lig uzun maraton. Bu takımın 24 oyuncusu da ilk 11 oyuncusu. Konya'da bu eksikliği göstermeyeceklerdir. " dedi.
Omar'ın yaşadıkları hakkında da konuşan Arda Turan, "Omar'ın başına talihsiz bir olay geldi. Hayat bizim kontrolümüzde değil her zaman, biz bunu bazen anlamakta zorluk çekiyoruz. Bu yaşanan olay bize çok ders veriyor. Kardeşimize çok geçmiş olsun. Umarım en kısa zamanda sağlıklı bir şekilde önce yaşamına, sonra mesleğine geri dönebilir. Omar'ın o olaydan sonra bir fotoğrafı yayınlandı. Bir hasta gördüğümüzde, bir sıkıntısı olanı gördüğümüzde sağlık çalışanıysanız başını okşar, elini tutarsınız ama fotoğrafını çekmezseniz. Ailesi, sevdikleri var. Sosyal medyanın sanal hali gerçek duyguları uzaklaştırdı. Kardeşimizin öyle gösterilmesi bizi derinden yaralandı. İnsanların vicdanına bırakıyoruz. Sosyal medya bazen cesaretlendirebiliyor ama insan yaşamına saygı. Takım arkadaşınız ailenizden, eşinizden daha çok gördüğünüz biri oluyor. Kardeşden öte oluyor. Bu bizi yaraladı" dedi.
"HAKEMLER FUTBOLU OYNATMALI!"
Emre Kılınç'ın kırmızı kartı ve tartışma yaratan Marcao'nun pozisyonu hakkında da konuşan Arda Turan, "Mücadeleden ötürü takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 10 kişi kaldıktan sonra Galatasaray'a yakışan şekilde oynamaya çalıştık. Futboldaki müdahaleleri durdurursanız hepsi kırmızı kart. Marcao'nun hareketi belki kırmızı karttır ama Emre'nin hareketi durdurmak için, sakatlamaz o hamle. Hakemler futbolu oynatmalı. Futbol öğrenilmeli. Futbolun bir ruhu, bir gerçekliği vardır. Her darbe faul, penaltı değildir. Sadece Galatasaray değil, her takım için geçerli olmalı. Sonuç olarak 1 puana kazanç olarak bakmıyoruz. İleride işimize yarar" ifadelerini kullandı.
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