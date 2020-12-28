Galatasaray yönetiminden flaş karar! Trabzonspor maçı sonrası...
Süper Lig'in 15. haftasındaki dev derbide deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'u mağlup ederek zirveye yerleşen Galatasaray'da yönetim flaş bir karar aldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri
Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Trabzonspor'la karşı karşıya gelen Galatasaray, mücadeleden 2-0 galip ayrılmıştı.
Bu sonuçla ligde liderlik koltuğuna oturan sarı-kırmızılıların, 29 puanı bulunuyor.
Trabzonspor maçı sonrası oynayan oynamayan tüm oyuncular soyunma odasında zafer pozu verirken, yönetimin takımı ödüllendirme kararı aldığı ortaya çıktı.
Sabah'ta yer alan habere göre Trabzonspor galibiyetinden ötürü futbolculara yaklaşık 1 milyon TL prim verileceği öğrenildi.
Ligde lider konumda bulunan Galatasaray, 16. haftada sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.
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