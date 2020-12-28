28 Aralık 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray yönetiminden flaş karar! Trabzonspor maçı sonrası...

Süper Lig'in 15. haftasındaki dev derbide deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'u mağlup ederek zirveye yerleşen Galatasaray'da yönetim flaş bir karar aldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray yönetiminden flaş karar! Trabzonspor maçı sonrası...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 28.12.2020

'in 15. haftasında deplasmanda 'la karşı karşıya gelen , mücadeleden 2-0 galip ayrılmıştı.

Galatasaray yönetiminden flaş karar! Trabzonspor maçı sonrası...

Bu sonuçla ligde liderlik koltuğuna oturan sarı-kırmızılıların, 29 puanı bulunuyor.

Galatasaray yönetiminden flaş karar! Trabzonspor maçı sonrası...

maçı sonrası oynayan oynamayan tüm oyuncular soyunma odasında zafer pozu verirken, yönetimin takımı ödüllendirme kararı aldığı ortaya çıktı.

Galatasaray yönetiminden flaş karar! Trabzonspor maçı sonrası...

Sabah'ta yer alan habere göre galibiyetinden ötürü futbolculara yaklaşık 1 milyon TL prim verileceği öğrenildi.

Galatasaray yönetiminden flaş karar! Trabzonspor maçı sonrası...

Ligde lider konumda bulunan , 16. haftada sahasında 'u konuk edecek.

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