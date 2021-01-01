Galatasaray kötü başladı iyi bitirdi

Pandemi öncesinde büyük bir çıkış yakalayan Galatasaray, pandemiden sonra tam tersi bir görüntü çizmiş ve ligi 6. sırada bitirerek sezonu kupasız kapatmıştı. Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenerken, 2020 yılını ise lider kapattı.

DİĞER

GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray'da 2020 yılını kupasız olarak olarak kapatırken, 2019-2020 sezonunda Süper Lig'i 15 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 56 puanla 6. sırada tamamladı. 19 Ocak'ta oynanan yılın ilk maçında sahasında Denizlispor'u 2-1 yenen sarı-kırmızılı takım, yeni sezonda oynadığı senenin son karşılaşmasında ise Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti. Aslan, 2020 içinde Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi elemelerinde çıktığı 39 maçta 22 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 8 beraberlik aldı. Sarıkırmızılılar son olarak yeni sezonda 2020 yılını Süper Lig'de lider olarak tamamladı. Büyük zorluklarla geçen 2020 yılı Galatasaray'ı da hem sportif hem manevi anlamda yıprattı. İşte sarı-kırmızılılar için 2020'nin özeti:Sarı-kırmızılı takım, pandemi arası sonrası gittiği Rize deplasmanda büyük şok yaşadı. Galatasaray sahadan 2-0 mağlup ayrılmasının yanında kaleci Muslera ve Andone'nin sakatlıklarıyla ikinci oyuncuyu da kaybetti. 6 39Galatasaray 2020'de Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi elemelerinde toplam 39 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar, müsabakalarda 22 galibiyet alıp, 9 kez sahadan mağlup ayrıldı. 8 karşılaşma ise berabere bitti. Aslan, 70 gol atıp, kalesinde 40 gol gördü. 62020-2021sezonunda Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor'u mağlup eden Galatasaray, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna yükseldi. Alanyaspor'un puan kaybetmesiyle de sarı-kırmızılılar 2020'yi lider tamamlamış oldu. Sarı-kırmızılılar ayrıca 10 golle en az gol yiyen takım olarak seneyi kapadı.Galatasaray2020-2021 sezonunda Avrupa Ligi'ne elemelerden başladı. 2. Eleme Turu'nda Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'yü, 3. Eleme Turu'nda da Hırvat temsilcisi Hajduk Split'i eleyen Aslan, play-off'ta ise Glasgow Rangers'a yenildi ve Avrupa defterini kapadı.Koronavirüsü vakaları Galatasaray'da da görüldü. İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve teknik direktör Fatih Terim, koronavirüse yakalandı. Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Fatih Terim daha sonra bu hastalığı atlattılar.Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 2020 yılında birçok sağlık sorunu yaşadı. Başkan Cengiz, yaşadığı çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle mayıs ayında önce beyin sonra da mide ameliyatı geçirmek zorunda kaldı.Galatasaray'ın altyapısında yetişen Arda Turan, 5 Ağustos'ta yuvasına döndü. Arda, 2011-12 sezonu başında 13 milyon euro'ya Atletico Madrid'e transfer olmuştu.2019-2020sezonunda 23 Şubat'ta Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, Kadıköy'de karşı karşıya geldiği ezeli rakibi Fenerbahçe'yi mağlup ederek 20 yıllık yenememe serisini bitirdi. Nefes kesen derbiden 3-1 galip ayrılan sarı-kırmızılılar, tarihi bir galibiyet elde etti.TFF Tahkim Kurulu, G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 5 maç men cezasını 4 karşılaşmaya düşürdüğünü duyurdu. TFF'den yapılan açıklamada, Karagümrük ile oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören Terim'e çeşitli nedenlerle verilen men cezasının 4 maça indirildiği belirtildi. Antalya ve Konya sınavlarında yine saha kenarında olamayacak olan İmparator, 9 Ocak'taki Gençlerbirliği maçında takımının başında yer alabilecek.İmparator sosyal medyadan, "Neşeniz bol, keyfiniz bereketli olsun" mesajıyla yeni yılı kutladı.