31 Aralık 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'da veda zamanı! Belhanda'nın yeni takımı...

Aslan'da veda zamanı! Belhanda'nın yeni takımı...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 31.12.2020 Giriş Tarihi: 31.12.2020

'da Younes krizi çözüme ulaştı. Faslı yıldız 'dan adlığı teklife bir de imza parası eklenince takımdan ayrılmaya karar verdi. İşte detaylar...

ile Younes arasında ipler koptu. Son 1.5 sezondur sarı-kırmızılı yönetim, Faslı oyuncuyu Körfez ülkelerinden bir takıma satmaya çalışıyordu. Ancak Belhanda her seferinde Galatasaray'da kalmak istediğini, eğer ayrılırsa 'dan bir takıma gideceğini iddia etti. Hatta, "'a gideceğime futbolu bırakırım" dedi. Ancak Faslı oyuncunun, Katar'dan aldığı teklifi, ekstradan 3 milyon euro'yu bulan imza parası karşılığında kabul ettiği ortaya çıktı. Galatasaray son olarak bonuslarla beraber 2 milyon Euro önermiş ancak Belhanda bu teklifi az bulmuştu. (Fotomaç)
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