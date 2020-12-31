31 Aralık 2020, Perşembe
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Galatasaray'da veda zamanı! Belhanda'nın yeni takımı...
Galatasaray'da Younes Belhanda krizi çözüme ulaştı. Faslı yıldız Katar'dan adlığı teklife bir de imza parası eklenince takımdan ayrılmaya karar verdi. İşte detaylar...
Galatasaray ile Younes Belhanda arasında ipler koptu. Son 1.5 sezondur sarı-kırmızılı yönetim, Faslı oyuncuyu Körfez ülkelerinden bir takıma satmaya çalışıyordu. Ancak Belhanda her seferinde Galatasaray'da kalmak istediğini, eğer ayrılırsa Fransa'dan bir takıma gideceğini iddia etti. Hatta, "Katar'a gideceğime futbolu bırakırım" dedi. Ancak Faslı oyuncunun, Katar'dan aldığı teklifi, ekstradan 3 milyon euro'yu bulan imza parası karşılığında kabul ettiği ortaya çıktı. Galatasaray son olarak bonuslarla beraber 2 milyon Euro önermiş ancak Belhanda bu teklifi az bulmuştu. (Fotomaç)
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