31 Aralık 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'da Omar şoku! Hastaneye kaldırıldı

Aslan'da büyük şok! Yıldız isim hastaneye kaldırıldı
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 31.12.2020 Giriş Tarihi: 31.12.2020

Galatasaraylı futbolcu Elabdellaoui, evinde yılbaşı partisi verirken havai fişeğin elinde patlaması nedeniyle yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

'ın Norveçli oyuncusu Elabdellaoui, evinde yılbaşı partisi verirken havai fişeğin elinde patlaması nedeniyle yaralandı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre 29 yaşındaki futbolcunun görme kaybı olabilir.

Mehmet Özcan: Omar'ın durumu ciddi

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