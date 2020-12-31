Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den yeni yıl mesajı!
2021 yılına girmeye saatler kala, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den yeni yıl mesajı geldi. Deneyimli hoca sosyal medya hesaplarından iyi dileklerini sundu.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2021 yılına girilmesine saatler kala sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
İşte Terim'in o paylaşımı:
"Var olanların kıymetini, kaybetmeden bileceğimiz; değer mi sorusuna karşılık gönülden değer diyeceğimiz; bol bol şükredip doğrularımız kadar hatalarımızı kabulleneceğimiz bir yıl diliyorum. Neşeniz bol, keyfiniz bereketli olsun."
Var olanların kıymetini, kaybetmeden bileceğimiz; değer mi sorusuna karşılık gönülden değer diyeceğimiz; bol bol şükredip doğrularımız kadar hatalarımızı kabulleneceğimiz bir yıl diliyorum. Neşeniz bol, keyfiniz bereketli olsun. pic.twitter.com/2vwwgD7LL8— Fatih Terim (@fatihterim) December 31, 2020
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