31 Aralık 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den yeni yıl mesajı!

Fatih Terim'den yeni yıl mesajı!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 31.12.2020 Giriş Tarihi: 31.12.2020

2021 yılına girmeye saatler kala, Teknik Direktörü 'den yeni yıl mesajı geldi. Deneyimli hoca sosyal medya hesaplarından iyi dileklerini sundu.

Teknik Direktörü , 2021 yılına girilmesine saatler kala sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

İşte Terim'in o paylaşımı:

"Var olanların kıymetini, kaybetmeden bileceğimiz; değer mi sorusuna karşılık gönülden değer diyeceğimiz; bol bol şükredip doğrularımız kadar hatalarımızı kabulleneceğimiz bir yıl diliyorum. Neşeniz bol, keyfiniz bereketli olsun."

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