30 Aralık 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Karagümrük'ten Galatasaray'a 2 transfer birden! Görüşmeler başlıyor

Ligde yakaladığı galibiyet serisiyle zirveye çıkan ve 2020 yılını lider olarak bitirmeyi garantileyen Galatasaray'da ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi için çalışmalar sürüyor. Devre arasında yapacağı takviyelerle şampiyonluk kupasını müzesine götürmek isteyen sarı-kırmızılılar, Fatih Karagümrük forması giyen 2 yıldızı renklerine bağlamak için düğmeye bastı. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Karagümrük'ten Galatasaray'a 2 transfer birden! Görüşmeler başlıyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 30.12.2020

Ara dönemi çalışmalarına hız veren , 'den 2 bomba birden patlatmaya hazırlanıyor.

Karagümrük'ten Galatasaray'a 2 transfer birden! Görüşmeler başlıyor

Sarı-kırmızılı kurmaylar, takımdaki eksik bölgeleri belirleyen teknik direktör 'in raporuna göre operasyonu yürütüyor.

Karagümrük'ten Galatasaray'a 2 transfer birden! Görüşmeler başlıyor

2020'yi lider kapatan , yapacağı hamlelerle sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyecek kadroyu kurmanın planlarını yapıyor.

Karagümrük'ten Galatasaray'a 2 transfer birden! Görüşmeler başlıyor

Buna göre düğmeye basan Aslan, 'in flaş ekibi 'ün iki yıldızını gözüne kestirdi.

Karagümrük'ten Galatasaray'a 2 transfer birden! Görüşmeler başlıyor

BIGLIA VE NDAO BOMBASI!
Spor'un haberine göre , sezonun ilk yarısına performanslarıyla damga vuran Karagümrük'ün iki yıldızı Biglia ve Ndao için devreye girdi.

Karagümrük'ten Galatasaray'a 2 transfer birden! Görüşmeler başlıyor

İki futbolcunun durumunu soran sarı-kırmızılı kurmayların, ekibine henüz resmi teklifini iletmediği belirtildi.

Karagümrük'ten Galatasaray'a 2 transfer birden! Görüşmeler başlıyor

Bu sezon 'de Karagümrük orta sahasının en önemli ismi konumunda bulunan Lucas Biglia, 13 maçta forma giydi. Arjantinli yıldız, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Karagümrük'ten Galatasaray'a 2 transfer birden! Görüşmeler başlıyor

Alassane Ndao ise ekibinin hücum organizasyonlarında büyük pay sahibi oldu. Hızı ve skora olan etkisiyle dikkat çeken Senegalli kanat oyuncusu, 14 maçta 4 gol ve 3 asist kaydetti.

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