Karagümrük'ten Galatasaray'a 2 transfer birden! Görüşmeler başlıyor
Ligde yakaladığı galibiyet serisiyle zirveye çıkan ve 2020 yılını lider olarak bitirmeyi garantileyen Galatasaray'da ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi için çalışmalar sürüyor. Devre arasında yapacağı takviyelerle şampiyonluk kupasını müzesine götürmek isteyen sarı-kırmızılılar, Fatih Karagümrük forması giyen 2 yıldızı renklerine bağlamak için düğmeye bastı. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri
Ara transfer dönemi çalışmalarına hız veren Galatasaray, Süper Lig'den 2 bomba birden patlatmaya hazırlanıyor.
Sarı-kırmızılı kurmaylar, takımdaki eksik bölgeleri belirleyen teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre operasyonu yürütüyor.
2020'yi lider kapatan Galatasaray, yapacağı hamlelerle sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyecek kadroyu kurmanın planlarını yapıyor.
Buna göre düğmeye basan Aslan, Süper Lig'in flaş ekibi Fatih Karagümrük'ün iki yıldızını gözüne kestirdi.
BIGLIA VE NDAO BOMBASI!
TRT Spor'un haberine göre Galatasaray, sezonun ilk yarısına performanslarıyla damga vuran Karagümrük'ün iki yıldızı Biglia ve Ndao için devreye girdi.
İki futbolcunun durumunu soran sarı-kırmızılı kurmayların, İstanbul ekibine henüz resmi teklifini iletmediği belirtildi.
Bu sezon Süper Lig'de Karagümrük orta sahasının en önemli ismi konumunda bulunan Lucas Biglia, 13 maçta forma giydi. Arjantinli yıldız, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Alassane Ndao ise İstanbul ekibinin hücum organizasyonlarında büyük pay sahibi oldu. Hızı ve skora olan etkisiyle dikkat çeken Senegalli kanat oyuncusu, 14 maçta 4 gol ve 3 asist kaydetti.
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