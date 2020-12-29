29 Aralık 2020, Salı

GALATASARAY

Falcao ailesi Hola’ya kapak oldu

Falcao ailesi Hola’ya kapak oldu
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 29.12.2020

Galatasaray'ın dünyaca ünlü Kolombiyalı golcüsü , Hola Dergisi'ne kapak oldu. Tecrübeli forvet, "Yeni bir bebeğimiz daha oldu fakat bir yenisine de hayır demem" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Garcia, Kolombiya'nın köklü dergilerinden Hola!'ya İstanbul'daki evinin kapılarını açtı. Yılbaşı özel sayılı konsepte ailece kapak oldular. Bu günlerde hakkında çok fazla konuşulan yıldız futbolcu, Galatasaray'daki geleceği ve 2 aylık sahalardan uzak kalmasını Kolombiya Hola! Dergisine anlattı. Sarı-kırmızılı kulüpte mutlu olduğunu belirten Falcao, "Şu an takımdan ayrılmayı düşünmüyorum. Yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kaldım. Sakatlığım yeni bitti ve daha fazla süre almak istiyorum. Yeni yılı İstanbul'da kutlayacak olduğumuz için mutluyuz. Türk yemeklerini çok sevdik. Geleneklere çabuk uyum sağladık. Türk halkı bize çok sıcak davranıyor" dedi.

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