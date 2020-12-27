Geçtiğimiz yaz transfer döneminde orta saha transferi yapamayan Galatasaray, arka arkaya aldığı iyi sonuçların ardından şampiyonluğa olan inancını arttırdı. Kilit noktalara transferler planlayan sarı kırmızılı ekip, Fatih Terim'in raporu doğrultusunda birçok isme yöneldi. İşte o transfer listesi...

Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için birçok isimle transfer temasına geçti.

İşte Aslan'ın transfer gündemindeki futbolcular:

YAREMCHUK

Falcao ve Diagne'den memnun olmayan Galatasaray, Belçika'da Gent formasıyla dikkat çeken Ukraynalı golcüyle görüşmelere başladı. Cimbom'un bu transferde Roma ve Sporting Lizbon gibi dev rakipleri var...

AHMED MUSA

Sarı-kırmızılılar hücum hattının her bölgesinde görev yapabilen ve bonservisi elinde olan Nijeryalı yıldızla ciddi şekilde ilgileniyor. Tecrübeli futbolcunun Galatasaray veya Rus ekibi CSKA Moskova'dan birini tercih edeceği belirtiliyor.

AYTAÇ KARA

Kasımpaşa'nın başarılı orta sahası Aytaç Kara için devreye girilecek. Aytaç Kara'nın yakın dönemde parçalıyı giymesi bekleniyor.

HENRY ONYEKURU

Galatasaray, Monaco'da beklentileri karşılayamayan ve teknik direktör Niko Kovac'ın gözünden düşen Onyekuru için yeniden nabız yoklanacak.

MICHAEL SERI

Cimbom geçen sezon orta sahada zaman zaman aksasa da genel olarak takıma olumlu katkıda bulunan eski yıldızına yeniden kanca attı. Fulham'ın kolaylık sağlaması halinde tecrübeli oyuncu sezon sonuna kadar kiralanacak.

SALİH UÇAN

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi bitecek olan 26 yaşındaki futbolcu için girişimlere başladı. Beşiktaş da Salih Uçan için devrede.

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