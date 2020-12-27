27 Aralık 2020, Pazar

GALATASARAY

İşte Galatasaray'ın transfer listesi ve gündemindeki isimler!

İşte Galatasaray'ın gündemindeki isimler!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 27.12.2020 Giriş Tarihi: 27.12.2020

Geçtiğimiz yaz döneminde orta saha transferi yapamayan , arka arkaya aldığı iyi sonuçların ardından şampiyonluğa olan inancını arttırdı. Kilit noktalara transferler planlayan sarı kırmızılı ekip, 'in raporu doğrultusunda birçok isme yöneldi. İşte o transfer listesi...

'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen , kadrosunu güçlendirmek için birçok isimle temasına geçti.

İşte Aslan'ın transfer gündemindeki futbolcular:

YAREMCHUK

Falcao ve Diagne'den memnun olmayan Galatasaray, 'da Gent formasıyla dikkat çeken Ukraynalı golcüyle görüşmelere başladı. Cimbom'un bu transferde Roma ve gibi dev rakipleri var...

AHMED MUSA

Sarı-kırmızılılar hücum hattının her bölgesinde görev yapabilen ve bonservisi elinde olan Nijeryalı yıldızla ciddi şekilde ilgileniyor. Tecrübeli futbolcunun Galatasaray veya Rus ekibi CSKA Moskova'dan birini tercih edeceği belirtiliyor.

AYTAÇ KARA

'nın başarılı orta sahası için devreye girilecek. Aytaç Kara'nın yakın dönemde parçalıyı giymesi bekleniyor.

HENRY ONYEKURU

Galatasaray, Monaco'da beklentileri karşılayamayan ve teknik direktör Niko Kovac'ın gözünden düşen Onyekuru için yeniden nabız yoklanacak.

MICHAEL SERI

Cimbom geçen sezon orta sahada zaman zaman aksasa da genel olarak takıma olumlu katkıda bulunan eski yıldızına yeniden kanca attı. Fulham'ın kolaylık sağlaması halinde tecrübeli oyuncu sezon sonuna kadar kiralanacak.

SALİH UÇAN

Galatasaray, Aytemiz ile sözleşmesi bitecek olan 26 yaşındaki futbolcu için girişimlere başladı. da için devrede.

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