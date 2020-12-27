27 Aralık 2020, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'da Taylan Antalyalı'dan Trabzonspor karşısında rekor!

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray deplasmanda zorlu rakibi Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti. Mücadelede sarı kırmızılı takım adına öne çıkan isimlerden birisi Taylan Antalyalı oldu. Genç oyuncu Trabzonspor derbisinde yüzde 96'lık pas isabeti yaparak, kariyer rekorunu kırdı. 26 yaşındaki orta saha daha önce ilk 11 başladığı hiçbir maçta bu pas yüzdesini yakalayamamıştı.

Galatasaray'da Taylan Antalyalı'dan Trabzonspor karşısında rekor!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 27.12.2020 Giriş Tarihi: 27.12.2020

Her geçen maç performansını giderek artıran 'ın yükselen değeri , derbisinde yine yıldızlaşan isimler arasında yer aldı.

Galatasaray'da Taylan Antalyalı'dan Trabzonspor karşısında rekor!

KENDİ REKORUNU KIRDI!
25 yaşındaki futbolcu, kariyerinde ilk 11 başladığı maçlardaki en yüksek pas yüzdesini karşısında yakaladı.

Galatasaray'da Taylan Antalyalı'dan Trabzonspor karşısında rekor!

YÜZDE 96'LIK PAS İSABETİ!
Başarılı orta saha, 73 pasın 70'inde isabet bulup, yüzde 96'lık başarı yüzdesine imza attı.

Galatasaray'da Taylan Antalyalı'dan Trabzonspor karşısında rekor!

maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen , Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.

Galatasaray'da Taylan Antalyalı'dan Trabzonspor karşısında rekor!

ÇİZME EKİPLERİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR!
'daki futboluyla dikkatleri üzerine çeken Taylan, İtalyan kulüplerinin radarında bulunuyor. Sarı-kırmızılı takımda yıldızını parlatan 'yı, Sassoulo, Bologna ve Cagliari yakından takip ediyor.

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