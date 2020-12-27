Galatasaray'da Taylan Antalyalı'dan Trabzonspor karşısında rekor!
Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray deplasmanda zorlu rakibi Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti. Mücadelede sarı kırmızılı takım adına öne çıkan isimlerden birisi Taylan Antalyalı oldu. Genç oyuncu Trabzonspor derbisinde yüzde 96'lık pas isabeti yaparak, kariyer rekorunu kırdı. 26 yaşındaki orta saha daha önce ilk 11 başladığı hiçbir maçta bu pas yüzdesini yakalayamamıştı.
Her geçen maç performansını giderek artıran Galatasaray'ın yükselen değeri Taylan Antalyalı, Trabzonspor derbisinde yine yıldızlaşan isimler arasında yer aldı.
KENDİ REKORUNU KIRDI!
25 yaşındaki futbolcu, Süper Lig kariyerinde ilk 11 başladığı maçlardaki en yüksek pas yüzdesini Trabzonspor karşısında yakaladı.
YÜZDE 96'LIK PAS İSABETİ!
Başarılı orta saha, 73 pasın 70'inde isabet bulup, yüzde 96'lık başarı yüzdesine imza attı.
Trabzonspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Taylan Antalyalı, Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.
ÇİZME EKİPLERİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR!
Galatasaray'daki futboluyla dikkatleri üzerine çeken Taylan, İtalyan kulüplerinin radarında bulunuyor. Sarı-kırmızılı takımda yıldızını parlatan Taylan Antalyalı'yı, Sassoulo, Bologna ve Cagliari yakından takip ediyor.
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