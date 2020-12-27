Galatasaray'da Fatih Terim'in gölgesi yetiyor! 2 maç 6 puan
Süper Lig'in 13. haftasındaki Fatih Karagümrük maçında kırmızı kart gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 5 maçlık ceza aldı. Göztepe ve Trabzonspor maçlarını tribünden izleyen deneyimli teknik adamın öğrencileri, çıktığı 2 maçta 6 puan aldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray (GS) haberleri
Galatasaray 18 Aralık'ta Karagümrük'e hem 3 puanı kaybetmiş hem de Teknik Direktör Fatih Terim 5 maç ceza almıştı. İmparator, Göztepe karşılaşmasında tribünde yer alsa da sarı-kırmızılılar maçı 3-1 kazanmıştı. Cimbom, Trabzonspor deplasmanında da hocasından yoksun çıksa da galip gelmeyi başardı. İmparator'un yokluğunda 6 puan çıkaran Aslan, şimdi gözünü 2 Ocak'ta oynayacağı Antalyaspor maçına dikti. Öte yandan kulüp bu hafta Terim'in cezasına itiraz edecek. Eğer yapılan itiraz reddedilirse başarılı çalıştırıcı Antalyaspor, Konyaspor ve Gençlerbirliği ile yapılacak maçlarda olmayacak.
ŞAHİN: ZORU KOLAYA ÇEVİRDİK
Maç sonunda yardımcı antrenör Levent Şahin açıklamalarda bulundu. Zor bir deplasmana geldiklerini söyleyen Şahin, "Bizim için burası zor bir deplasmandı. Oyuna baktığımızda beklediğimizden kolay geçti. Rakip daha çok uzun topla çıkmayı denedi. Uzun toplara doğru yerleşimle sahip olduktan sonra oyun geneline baktığımızda domine ettik" dedi. Feghouli'nin zorlanma hissettiği için kenara alındığını aktaran Şahin, galibiyeti "Fatih Terim ve Galatasaray taraftarına armağan etmek istiyoruz" şeklinde konuştu. Şahin, 2021 yılının herkes için hayırlı olmasını diledi.
BEYAZ SAYFAYI KAPATIYORUZ
Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, hakemler hakkında konuştu. Bu sezon Fenerbahçe derbisi öncesi, "Beyaz sayfa açma zamanı geldi" diyen Albayrak, "Beyaz sayfayı kapatıyoruz" yorumunu yaptı. Albayrak, mağlubiyetler sonrası konuşmamasını ise şöyle değerlendirdi: Ben kaçmıyorum. Gergin olduğum zaman kulüp zarar görmesin diye konuşmuyorum.
Karagümrük maçı sonrası 5 maç ceza alan Fatih Terim, takımını ikinci kez yalnız bıraktı. Göztepe maçından sonra Trabzonspor deplasmanında da kulübede değildi. Terim'in yerine yine Levent Şahin görevdeydi. (Fotomaç)
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