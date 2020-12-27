27 Aralık 2020, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'da Fatih Terim'in gölgesi yetiyor! 2 maç 6 puan

Terim'in gölgesi yetiyor! 2 maç 6 puan
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 27.12.2020

Süper Lig'in 13. haftasındaki Fatih Karagümrük maçında kırmızı kart gören Galatasaray Teknik Direktörü , 5 maçlık ceza aldı. Göztepe ve maçlarını tribünden izleyen deneyimli teknik adamın öğrencileri, çıktığı 2 maçta 6 puan aldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray (GS) haberleri

Galatasaray 18 Aralık'ta Karagümrük'e hem 3 puanı kaybetmiş hem de Teknik Direktör 5 maç ceza almıştı. İmparator, Göztepe karşılaşmasında tribünde yer alsa da sarı-kırmızılılar maçı 3-1 kazanmıştı. Cimbom, deplasmanında da hocasından yoksun çıksa da galip gelmeyi başardı. İmparator'un yokluğunda 6 puan çıkaran Aslan, şimdi gözünü 2 Ocak'ta oynayacağı maçına dikti. Öte yandan kulüp bu hafta Terim'in cezasına itiraz edecek. Eğer yapılan itiraz reddedilirse başarılı çalıştırıcı Antalyaspor, ve ile yapılacak maçlarda olmayacak.

ŞAHİN: ZORU KOLAYA ÇEVİRDİK

Maç sonunda yardımcı antrenör açıklamalarda bulundu. Zor bir deplasmana geldiklerini söyleyen Şahin, "Bizim için burası zor bir deplasmandı. Oyuna baktığımızda beklediğimizden kolay geçti. Rakip daha çok uzun topla çıkmayı denedi. Uzun toplara doğru yerleşimle sahip olduktan sonra oyun geneline baktığımızda domine ettik" dedi. Feghouli'nin zorlanma hissettiği için kenara alındığını aktaran Şahin, galibiyeti "Fatih Terim ve Galatasaray taraftarına armağan etmek istiyoruz" şeklinde konuştu. Şahin, 2021 yılının herkes için hayırlı olmasını diledi.

BEYAZ SAYFAYI KAPATIYORUZ

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, hakemler hakkında konuştu. Bu sezon Fenerbahçe derbisi öncesi, "Beyaz sayfa açma zamanı geldi" diyen Albayrak, "Beyaz sayfayı kapatıyoruz" yorumunu yaptı. Albayrak, mağlubiyetler sonrası konuşmamasını ise şöyle değerlendirdi: Ben kaçmıyorum. Gergin olduğum zaman kulüp zarar görmesin diye konuşmuyorum.

Karagümrük maçı sonrası 5 maç ceza alan Fatih Terim, takımını ikinci kez yalnız bıraktı. Göztepe maçından sonra Trabzonspor deplasmanında da kulübede değildi. Terim'in yerine yine Levent Şahin görevdeydi. (Fotomaç)

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