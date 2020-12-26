Galatasaray'da Arda Turan Trabzonspor maçında 3. golünü kaydetti

Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray'da takımının ilk golünü atan Arda Turan, bu sezonki 3. golünü kaydetti.

Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşan Galatasaray'da Arda Turan, Göztepe maçının ardından bu haftayı da boş geçmedi.

Arda karşılaşmanın 44. dakikasında sahneye çıktı ve takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

33 yaşındaki futbolcu, Sivasspor ve Göztepe maçlarının ligdeki üçüncü gol sevincini yaşadı.

Mücadeleye 11'de başlayan deneyimli futbolcu, 71. dakikada yerini Emre Akbaba'ya bıraktı.

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