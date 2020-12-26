26 Aralık 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Arda Turan Trabzonspor maçında 3. golünü kaydetti

Arda Turan 3. golünü kaydetti
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 26.12.2020

'in 15. haftasında deplasmanda 'u 2-0 mağlup eden 'da takımının ilk golünü atan , bu sezonki 3. golünü kaydetti.

'in 15. haftasında deplasmanda ile karşılaşan 'da , maçının ardından bu haftayı da boş geçmedi.

Arda karşılaşmanın 44. dakikasında sahneye çıktı ve takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

33 yaşındaki futbolcu, ve Göztepe maçlarının ligdeki üçüncü gol sevincini yaşadı.

Mücadeleye 11'de başlayan deneyimli futbolcu, 71. dakikada yerini Emre Akbaba'ya bıraktı.

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