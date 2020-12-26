Levent Şahin'den Trabzonspor - Galatasaray maçı öncesi Falcao açıklaması!

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin, Trabzonspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Şahin, 2 aylık aranın ardından yeniden kadroya dahil edilen Radamel Falcao ile ilgili de konuştu.

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor deplasmanına konuk olan Galatasaray'da Fatih Terim'in cezası sonrası takımın başında görev alan yardımcı antrenör Levent Şahin, karşılaşma öncesi yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı. Şahin, 2 aylık aranın ardından kadroya dahil edilen ve maça yedek kulübesinde başlayan Radamel Falcao ile ilgili de konuştu. Levent Şahin'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"UMARIM 3 PUANLA DÖNERİZ"

"Kısa bir süre içerisinde Göztepe maçından buraya geldik. Zorlu bir maç trafiği başlıyor. Bu süreçte hem maç trafiğini iyi yönetebilmek hem de oyuncuları hazırlamak önemli. Moralli geldik. Umarım 3 puanla döneriz."

"FALCAO'YA UYGUN GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE SÜRE VERİLECEK"

"Bugünkü tercihimiz tamamen Oğulcan. Falcao, sakatlık sonrası ilk kez kadroda yer alıyor. Falcao'ya da uygun görüldüğü takdirde süre verilecektir.

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