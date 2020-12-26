26 Aralık 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Levent Şahin'den Trabzonspor - Galatasaray maçı öncesi Falcao açıklaması!

Şahin'den derbi öncesi Falcao açıklaması!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 26.12.2020

Yardımcı Antrenörü , maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Şahin, 2 aylık aranın ardından yeniden kadroya dahil edilen ile ilgili de konuştu.

'in 15. haftasında deplasmanına konuk olan 'da 'in cezası sonrası takımın başında görev alan yardımcı antrenör , karşılaşma öncesi yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı. Şahin, 2 aylık aranın ardından kadroya dahil edilen ve maça yedek kulübesinde başlayan ile ilgili de konuştu. Levent Şahin'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"UMARIM 3 PUANLA DÖNERİZ"

"Kısa bir süre içerisinde maçından buraya geldik. Zorlu bir maç trafiği başlıyor. Bu süreçte hem maç trafiğini iyi yönetebilmek hem de oyuncuları hazırlamak önemli. Moralli geldik. Umarım 3 puanla döneriz."

"FALCAO'YA UYGUN GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE SÜRE VERİLECEK"

"Bugünkü tercihimiz tamamen Oğulcan. Falcao, sakatlık sonrası ilk kez kadroda yer alıyor. Falcao'ya da uygun görüldüğü takdirde süre verilecektir.

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