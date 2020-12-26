26 Aralık 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Feghouli'nin doğum günü kutlandı

Feghouli'nin doğum günü kutlandı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 26.12.2020

'da Cezayirli oyuncu 'nin kutlandı.

'da Cezayirli futbolcu 'nin kutlandı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Feghouli'nin doğum gününün futbol takımının Trabzonspor maçı için kamp yaptığı otelde kutlandığı belirtildi.

Paylaşımda, teknik direktör , oyuncular ve 'ın 31 yaşına giren Feghouli'yi tebrik ederken çekilen fotoğraflar kullanıldı.

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