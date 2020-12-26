26 Aralık 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Muslera'dan Galatasaray'a kötü haber! Ocakta döneceğim demişti...

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, geçtiğimiz günlerde ocak ayında dönüş yapacağını duyurmuştu. Ancak deneyimli file bekçisinin dönüşü gecikebilir. İşte nedenleri...

Muslera'dan Galatasaray'a kötü haber! Ocakta döneceğim demişti...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 26.12.2020

'da geçen sezonun 27. haftasında, 14 Haziran'da oynanan mücadelesinde ayağı kırılan 'nın, ocak ayında sahalara dönmesi bekleniyordu.

Muslera'dan Galatasaray'a kötü haber! Ocakta döneceğim demişti...

Deneyimli eldiven, geçtiğimiz günlerde ülkesinin basınına yaptığı açıklamada ocak ayı gibi sahalara dönmeyi planladığını ifade etmişti.

Muslera'dan Galatasaray'a kötü haber! Ocakta döneceğim demişti...

Ancak Uruguaylı file bekçisinden sarı-kırmızılı taraftarları üzecek bir haber geldi...

Muslera'dan Galatasaray'a kötü haber! Ocakta döneceğim demişti...

Geçtiğimiz pazartesi günü, sarı-kırmızılı kulüpten Uruguaylı kaleci için bir açıklama yapılmış ve "Oyuncumuzun pubis bölgesindeki osteitis pubise bağlı ağrıları nedeniyle bu bölgeye özel tedavisine başlanmıştır" denilmişti.

Muslera'dan Galatasaray'a kötü haber! Ocakta döneceğim demişti...

Sabah'ta yer alan habere göre bunun sebebinin; bir an önce sahalara dönmek için sıkı çalışan Muslera'nın kendine aşırı yüklenmesi olduğu belirtildi.

Muslera'dan Galatasaray'a kötü haber! Ocakta döneceğim demişti...

Tecrübeli file bekçisinin dönüşünün şubat ayına sarkacağı iddia edildi.

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