26 Aralık 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Fatih Terim'den 'Antikor' savunması! İşte o detay

Terim'den 'Antikor' savunması! İşte o detay
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 26.12.2020 Giriş Tarihi: 26.12.2020

Maç sonrası sahaya girdiği için 2 maç ceza alan , Tahkim’e “Tribünde test yaptırmayan 100 kişi vardı. Sağlığım için sahaya girip stattan çıktım” diyecek.

'dan 5 maç ceza alan gelecek hafta Tahkim'e duruşmalı savunma verecek. Tecrübeli hocanın sadece, maç sonrası sahaya girdiği için verilen 2 maçlık cezaya itiraz edeceği öğrenildi. Terim'in savunmasının ayrıntılarına Takvim ulaştı. Sağlığı için büyük bir risk

SAĞLIĞI İÇİN BÜYÜK RİSK
Fatih Terim tribündeki 100'e yakın Covid-19 testi yaptırmamış kişinin arasından geçmenin sağlığı açısından riskli olacağı için saha kenarına inerek soyunma odasına gittiğini söyleyecek.

ANTİKOR ÜRETME SÜRESİ BİTTİ
67 yaşındaki teknik adam ayrıca antikor üretme süresinin bittiğine dair doktor raporunu da 'na sunacak. Terim 5 maçlık cezasının 3 maça inmesini kuruldan talep edecek. (Takvim)
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