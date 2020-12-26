26 Aralık 2020, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
SAĞLIĞI İÇİN BÜYÜK RİSK
Fatih Terim tribündeki 100'e yakın Covid-19 testi yaptırmamış kişinin arasından geçmenin sağlığı açısından riskli olacağı için saha kenarına inerek soyunma odasına gittiğini söyleyecek.
ANTİKOR ÜRETME SÜRESİ BİTTİ
67 yaşındaki teknik adam ayrıca antikor üretme süresinin bittiğine dair doktor raporunu da Tahkim Kurulu'na sunacak. Terim 5 maçlık cezasının 3 maça inmesini kuruldan talep edecek. (Takvim)
Fatih Terim'den 'Antikor' savunması! İşte o detay
Maç sonrası sahaya girdiği için 2 maç ceza alan Fatih Terim, Tahkim’e “Tribünde test yaptırmayan 100 kişi vardı. Sağlığım için sahaya girip stattan çıktım” diyecek.
PFDK'dan 5 maç ceza alan Fatih Terim gelecek hafta Tahkim'e duruşmalı savunma verecek. Tecrübeli hocanın sadece, maç sonrası sahaya girdiği için verilen 2 maçlık cezaya itiraz edeceği öğrenildi. Terim'in savunmasının ayrıntılarına Takvim ulaştı. Sağlığı için büyük bir risk
SAĞLIĞI İÇİN BÜYÜK RİSK
Fatih Terim tribündeki 100'e yakın Covid-19 testi yaptırmamış kişinin arasından geçmenin sağlığı açısından riskli olacağı için saha kenarına inerek soyunma odasına gittiğini söyleyecek.
ANTİKOR ÜRETME SÜRESİ BİTTİ
67 yaşındaki teknik adam ayrıca antikor üretme süresinin bittiğine dair doktor raporunu da Tahkim Kurulu'na sunacak. Terim 5 maçlık cezasının 3 maça inmesini kuruldan talep edecek. (Takvim)
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları