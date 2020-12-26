Belhanda Galatasaray'dan ayrılacak mı? Kendisi açıkladı

Galatasaraylı futbolcu Younes Belhanda, Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı kulüpteki geleceğiyle ilgili de konuşan Faslı futbolcu, "Galatasaray'da kalmayı çok istiyorum ama bu sadece benim karar verebileceğim bir şey değil." dedi.

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray, Akyazı Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, rakibini Arda Turan ve Oğulcan Çağlayan'ın golleriyle 2-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Kritik Trabzonspor virajından kayıpsız ayrılan Cimbom'da Younes Belhanda, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

Faslı futbolcu, "Açıkçası burası oynaması zor bir deplasman. Buraya 4. gelişim ve ilk kez kazandık. Takımımla gurur duyuyorum. Lider dönüyoruz." dedi.

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Belhanda, sarı-kırmızılı kulüpteki geleceğiyle ilgiliyse "Henüz sezon bitmedi. Galatasaray'da kalmayı çok istiyorum ama bu sadece benim karar verebileceğim bir şey değil." ifadelerini kullandı.

DİĞER