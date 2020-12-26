26 Aralık 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Belhanda Galatasaray'dan ayrılacak mı? Kendisi açıkladı

Belhanda G.Saray'dan ayrılacak mı? Kendisi açıkladı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 26.12.2020

Galatasaraylı futbolcu Younes , maçının ardından açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı kulüpteki geleceğiyle ilgili de konuşan Faslı futbolcu, "'da kalmayı çok istiyorum ama bu sadece benim karar verebileceğim bir şey değil." dedi.

'in 15. haftasında ile , Akyazı Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, rakibini ve Oğulcan Çağlayan'ın golleriyle 2-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Kritik Trabzonspor virajından kayıpsız ayrılan Cimbom'da Younes , karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

Faslı futbolcu, "Açıkçası burası oynaması zor bir deplasman. Buraya 4. gelişim ve ilk kez kazandık. Takımımla gurur duyuyorum. Lider dönüyoruz." dedi.

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Belhanda, sarı-kırmızılı kulüpteki geleceğiyle ilgiliyse "Henüz sezon bitmedi. Galatasaray'da kalmayı çok istiyorum ama bu sadece benim karar verebileceğim bir şey değil." ifadelerini kullandı.

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