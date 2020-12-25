Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kafilesi açıklandı! Mbaye Diagne kadroda yok

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor deplasmanına konuk olacak Galatasaray, bu maç için kamp kadrosunu açıkladı. Sarı-kırmızılılar ailesinde bir kişinin corona virüsü testi pozitif çıkan Mbaye Diagne'yi tedbir amaçlı kadroya almadı.

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor deplasmanına konuk olacak Galatasaray, bu maç için kamp kadrosunu açıkladı. Öte yandan sarı kırmızılı takım corona virüsü nedeniyle Diagne'yi maç kadrosuna dahil etmedi.



İŞTE GALATASARAY'DAN YAPILAN AÇIKLAMA

Mbaye Diagne'nin aile bireylerinden birinin üç gün önce yapılan Covid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun söz konusu aile bireyiyle hastalık sürecinde direkt teması olmamasına ve bu süre içinde iki gün arayla yapılan her iki testinde de negatif sonuç elde edilmesine rağmen hem takımımızın hem de rakibimizin sağlığını riske atmamak adına oyuncumuz tedbir amacıyla maç kadrosuna alınmamıştır.

GALATASARAY'IN TRABZONSPOR MAÇ KADROSU





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