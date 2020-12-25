25 Aralık 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz PFDK'ya sevk edildi!

Mustafa Cengiz PFDK'ya sevk edildi!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 25.12.2020 Giriş Tarihi: 25.12.2020

Kulübü Başkanı , kulübün internet sitesinden yapılan açıklama nedeniyle ’na () sevk edildi.

Kulübü Başkanı , kulübün resmi internet sitesinden yaptığı "Herkes için adalet istiyoruz" başlıklı açıklama sebebiyle 'na () sevk edildi.

Galatasaray'ın paylaşımı şu şekildeydi:

G.Saray'dan Terim'e verilen cezaya sert tepki! İtiraz edilecek haberin devamı

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