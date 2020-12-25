Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz PFDK'ya sevk edildi!

PFDK, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 5 maçlık ceza verdi. Sarı-kırmızılılar, konuyla ilgili resmi sosyal medya hesabından açıklama yaparak "Herkes için adalet istiyoruz" ifadelerini kullandı. İşte yapılan o paylaşım...