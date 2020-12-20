20 Aralık 2020, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'da kanatlar işlemedi

Kanatlar işlemedi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 20.12.2020

 Rizespor ve Hatayspor mücadelelerinde kenar bekler Emre Taşdemir ile sağ ve sol kanadı çok etkili kullanırken, Karagümrük karşılaşmasında Saracchi ile Linnes çizgileri işletemedi.

Rizespor ve Hatayspor mücadelelerinde kenar bekler Emre Taşdemir ile sağ ve sol kanadı çok etkili kullanırken, Karagümrük karşılaşmasında Saracchi ile Linnes çizgileri işletemedi. Orta sahada Feghouli, Emre Kılınç üreticilikten uzak kalırken, Taylan Antalyalı da bu sebeple oyun kurmakta zorlandı. Emre Akbaba ile Oğulcan da hücumda son 2 maçtaki kadar etkili olamadılar.
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