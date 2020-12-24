PFDK Marcao'nun cezasını açıkladı! Trabzonspor maçında...

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile oynadıkları maçta, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Marcao'ya 1 resmi müsabakadan men ve 13 bin lira para cezası uygulandığı belirtildi.

Galatasaray'ın Göztepe ile oynadığı maçın kadrosunda yer almayan Marcao, böylece cezasını tamamlamış oldu. Brezilyalı stoper Trabzonspor karşılaşmasında forma giyebilecek.

DİĞER