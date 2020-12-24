24 Aralık 2020, Perşembe

GALATASARAY

PFDK Marcao'nun cezasını açıkladı! Trabzonspor maçında...

Marcao'nun cezası belli oldu! Trabzonspor maçında...
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 24.12.2020

(), 'in 13. haftasında maçında direkt kırmızı kart gören Marcao'ya 1 maçlık ceza verdi. Brezilyalı stoper böylelikle 15. hafta oynanacak maçında sahada olabilecek. | Son dakika (GS) haberleri

TFF'den yapılan açıklamada, 'de ile oynadıkları maçta, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Marcao'ya 1 resmi müsabakadan men ve 13 bin lira para cezası uygulandığı belirtildi.

'ın Göztepe ile oynadığı maçın kadrosunda yer almayan Marcao, böylece cezasını tamamlamış oldu. Brezilyalı stoper karşılaşmasında forma giyebilecek.

PFDK kararları açıklandı! İşte Fatih Terim'in cezası
Cezası resmen açıklandı! Peki Fatih Terim hangi maçları kaçıracak?

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Falcao devre arasında gidiyor! Yerine dünya yıldızı... Falcao devre arasında gidiyor! Yerine dünya yıldızı...
Cezası resmen açıklandı! Peki Terim hangi maçları kaçıracak? Cezası resmen açıklandı! Peki Terim hangi maçları kaçıracak?
Canlı yayında Terim yorumu! Bu cezanın en büyük faturasını... Canlı yayında Terim yorumu! "Bu cezanın en büyük faturasını..."
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör