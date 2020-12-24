Falcao'nun Göztepe maçında tribünde oturduğu fotoğraflar üzerine yorum yapan Munoz, "Manchester United'a transfer olduğunda da sakatlandı ve uzun süreyi oynamadan geçirdi. Galatasaray'daki durumu da benzer. Hala sürekli sakatlanmaya devam ediyor. Bu durumdan utanıyorum" dedi.

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