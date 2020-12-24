24 Aralık 2020, Perşembe

GALATASARAY

Falcao'ya ülkesinden sert eleştiri! "Ondan utanıyorum"

Galatasaray'a geçen sezon transfer olduğundan bu yana sakatlıkları dolayısıyla 30 resmi maç kaçıran Radamel Falcao'ya, ülkesi Kolombiya'dan sert bir tepki geldi. Ülkenin önde gelen spor yorumcularından birisi olan Wbeimar Munoz, bir Kolombiyalı olarak sürekli sakatlanan Falcao'dan utandığını dile getirdi. İşte o açıklamalar...

Falcao'ya ülkesinden sert eleştiri! Ondan utanıyorum
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 24.12.2020 Giriş Tarihi: 24.12.2020

'ın geçtiğimiz sezon büyük umutlarla transfer ettiği , sık sakatlanması nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

Falcao'ya ülkesinden sert eleştiri! Ondan utanıyorum

34 yaşındaki Kolombiyalı golcü, sarı-kırmızılı takımın geçen sezondan bu yana çıktığı 59 maçın sadece 30'un forma giyebildi.

Falcao'ya ülkesinden sert eleştiri! Ondan utanıyorum

Bu durum sarı-kırmızılı camia ve taraftarlarda huzursuzluk yaratırken, Falcao'ya bir tepki de ülkesi 'dan geldi.

Falcao'ya ülkesinden sert eleştiri! Ondan utanıyorum

'nın ünlü yorumcularından , tecrübeli futbolcunun 'daki durumunu eleştiren açıklamalarda bulundu.

Falcao'ya ülkesinden sert eleştiri! Ondan utanıyorum

Falcao'nun Göztepe maçında tribünde oturduğu fotoğraflar üzerine yorum yapan Munoz, "Manchester United'a transfer olduğunda da sakatlandı ve uzun süreyi oynamadan geçirdi. 'daki durumu da benzer. Hala sürekli sakatlanmaya devam ediyor. Bu durumdan utanıyorum" dedi.

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