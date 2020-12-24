Falcao'ya ülkesinden sert eleştiri! "Ondan utanıyorum"
Galatasaray'a geçen sezon transfer olduğundan bu yana sakatlıkları dolayısıyla 30 resmi maç kaçıran Radamel Falcao'ya, ülkesi Kolombiya'dan sert bir tepki geldi. Ülkenin önde gelen spor yorumcularından birisi olan Wbeimar Munoz, bir Kolombiyalı olarak sürekli sakatlanan Falcao'dan utandığını dile getirdi. İşte o açıklamalar...
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon büyük umutlarla transfer ettiği Radamel Falcao, sık sakatlanması nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline geldi.
34 yaşındaki Kolombiyalı golcü, sarı-kırmızılı takımın geçen sezondan bu yana çıktığı 59 maçın sadece 30'un forma giyebildi.
Bu durum sarı-kırmızılı camia ve taraftarlarda huzursuzluk yaratırken, Falcao'ya bir tepki de ülkesi Kolombiya'dan geldi.
Kolombiya'nın ünlü yorumcularından Wbeimar Munoz, tecrübeli futbolcunun Galatasaray'daki durumunu eleştiren açıklamalarda bulundu.
Falcao'nun Göztepe maçında tribünde oturduğu fotoğraflar üzerine yorum yapan Munoz, "Manchester United'a transfer olduğunda da sakatlandı ve uzun süreyi oynamadan geçirdi. Galatasaray'daki durumu da benzer. Hala sürekli sakatlanmaya devam ediyor. Bu durumdan utanıyorum" dedi.
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