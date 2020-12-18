Fatih Terim: Süper Lig'in favorisi yok
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fatih Karagümrük maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Terim, "Süper Lig'in en güzel tarafı, son birkaç yılda kimsenin önceden favori olmadığı. Bundan dolayı her maç, her sonuca açık. Bu sebeple biz çok ciddi olmalı ve efor göstermeliyiz." diye konuştu.
Karagümrük ile karşılaşmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Fatih Terim, "Karagümrük çok eski bir camia, belki çok uzun süre eski şaşalı günlerinde olmadı ama her zaman mazisi çok güçlü olan bir kulüptü. Futbolculuğumuzda son oynadığımız takımla antrenörlüğümüzde tekrar karşılaşmak hakikaten bir nostalji. İstanbul'da Karagümrük gibi köklü camiaların olması sevindirici. Galatasaray forması benim için çok değerliydi, hep de değerli oldu. Giyerken de, terletirken de, saha kenarında hizmet ederken de. Biraz da yaş alınca böyle nostaljik işler çoğalıyor." ifadelerini kullandı.
"SARACCHİ ALLAH'TAN TAM ZAMANINDA GELDİ"
3 oyuncunun koronavirüs olduğunu da söyleyen tecrübeli antrenör, "Saracchi kadroda; Emre, Kerem ve Fatih hasta, tam herkes iyileşti derken. Hepimizin çok dikkatli olması lazım. Diğer kulüplerdeki arkadaşlarımı da tahmin edebiliyorum, hiç kolay değil. Karar mekanizması hiç kolay değildir. Bu kadar dikkatli olmamıza rağmen bazen önleyemiyoruz. Umarım ülkece önleriz de hepimiz rahat ederiz. Maskeyi tak, mesafeyi ayarla, hepimizi yordu. Saracchi Allah'tan tam zamanında geldi." dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları