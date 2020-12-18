18 Aralık 2020, Cuma

GALATASARAY

Fatih Terim: Süper Lig'in favorisi yok

Terim'den flaş açıklama! Süper Lig'in favorisi yok
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 18.12.2020 Giriş Tarihi: 18.12.2020

Teknik Direktörü , maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Terim, "'in en güzel tarafı, son birkaç yılda kimsenin önceden favori olmadığı. Bundan dolayı her maç, her sonuca açık. Bu sebeple biz çok ciddi olmalı ve efor göstermeliyiz." diye konuştu.

Karagümrük ile karşılaşmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen , "Karagümrük çok eski bir camia, belki çok uzun süre eski şaşalı günlerinde olmadı ama her zaman mazisi çok güçlü olan bir kulüptü. Futbolculuğumuzda son oynadığımız takımla antrenörlüğümüzde tekrar karşılaşmak hakikaten bir nostalji. 'da Karagümrük gibi köklü camiaların olması sevindirici. forması benim için çok değerliydi, hep de değerli oldu. Giyerken de, terletirken de, saha kenarında hizmet ederken de. Biraz da yaş alınca böyle nostaljik işler çoğalıyor." ifadelerini kullandı.

"SARACCHİ ALLAH'TAN TAM ZAMANINDA GELDİ"

3 oyuncunun koronavirüs olduğunu da söyleyen tecrübeli antrenör, "Saracchi kadroda; Emre, Kerem ve Fatih hasta, tam herkes iyileşti derken. Hepimizin çok dikkatli olması lazım. Diğer kulüplerdeki arkadaşlarımı da tahmin edebiliyorum, hiç kolay değil. Karar mekanizması hiç kolay değildir. Bu kadar dikkatli olmamıza rağmen bazen önleyemiyoruz. Umarım ülkece önleriz de hepimiz rahat ederiz. Maskeyi tak, mesafeyi ayarla, hepimizi yordu. Saracchi Allah'tan tam zamanında geldi." dedi.

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