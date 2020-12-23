23 Aralık 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Fenerbahçe Başakşehir maçı sonrası Galatasaray'dan olay paylaşım!

F.Bahçe-Başakşehir maçı sonrası G.Saray'dan olay paylaşım!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 23.12.2020 Giriş Tarihi: 23.12.2020

'in 14. haftasında sahasında 'i 4-1 mağlup etti. Sonuçtan çok hakemin verdiği tartışmalı kararların konuşulduğu mücadele sonrasında, 'dan da olay paylaşım geldi. İşte detaylar...

'in 14. haftasında evinde 'i 4-1'lik skorla geçti. Hakem Bahattin Şimşek'in verdiği kararların çok tartışıldığı karşılaşma sonrasında 'dan da paylaşım geldi.

FUTBOLDA KAPKARA GECE!

Galatasaray, sosyal medya hesabından "Futbolda kapkara gece" ifadelerini kullandı.

İşte sarı-kırmızılıların yaptığı o paylaşım:

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