Galatasaray kemer sıkacak! Ekonomik olarak küçülmeye gidiliyor
30 Haziran itibariyle net borcu 1.8 milyar TL seviyesine çıkan Galatasaray, ekonomik olarak küçülmeye gitmek mecburiyetinde
Ağustos 2019'da 5 yıllık anlaşma ile 1 milyar 100 milyon TL borcunu yapılandıran G.Saray'ın pandemi sürecinde 300 milyon TL'ye yakın gelir kaybı oldu. Çareyi yine Bankalar Birliği'nde bulan yönetim, 2 yıl ana para ödemesiz 9 yıllık yeni yapılandırma anlaşması imzaladı. 2023-24 sezonundan itibaren sabit gelirlerin (yayın, reklam, isim hakkı, sponsorluk, ticari) en az yüzde 50'si borç ödemesine gidecek. Futbol A Takımı'na primler- bonuslar hariç 40 milyon Euro'ya yakın garanti para ödeyen kulüp, yüzde 20 tasarrufa gidip, maaş bütçesini düşürecek. Yayın, sponsorluk- reklam, isim hakkı, gişe ve ticari ürün gelirlerinin yüzde 50'si borç (ana para, faiz) ve vergi ödemesinde kullanılacak. 30 Haziran itibariyle borcu 1.8 milyar TL seviyesine çıkan G.Saray ekonomik küçülmeye gidecek.
(Sabah)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları