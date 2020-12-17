17 Aralık 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray kemer sıkacak! Ekonomik olarak küçülmeye gidiliyor

Aslan kemer sıkacak! Ekonomik olarak küçülmeye gidiliyor
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 17.12.2020

itibariyle net borcu 1.8 milyar TL seviyesine çıkan , ekonomik olarak küçülmeye gitmek mecburiyetinde

Ağustos 2019'da 5 yıllık anlaşma ile 1 milyar 100 milyon TL borcunu yapılandıran G.Saray'ın pandemi sürecinde 300 milyon TL'ye yakın gelir kaybı oldu. Çareyi yine Bankalar Birliği'nde bulan yönetim, 2 yıl ana para ödemesiz 9 yıllık yeni yapılandırma anlaşması imzaladı. 2023-24 sezonundan itibaren sabit gelirlerin (yayın, reklam, isim hakkı, sponsorluk, ticari) en az yüzde 50'si ödemesine gidecek. Futbol A Takımı'na primler- bonuslar hariç 40 milyon Euro'ya yakın garanti para ödeyen kulüp, yüzde 20 tasarrufa gidip, maaş bütçesini düşürecek. Yayın, sponsorluk- reklam, isim hakkı, gişe ve ticari ürün gelirlerinin yüzde 50'si borç (ana para, faiz) ve vergi ödemesinde kullanılacak. itibariyle borcu 1.8 milyar TL seviyesine çıkan G.Saray ekonomik küçülmeye gidecek.

(Sabah)

Cimbom öz kaynaklarına yöneldi! İşte Terim'in okulundan mezun olanlar haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Cimbom'da 2 futbolcu pozitif! Karagümrük maçı öncesi... Cimbom'da 2 futbolcu pozitif! Karagümrük maçı öncesi...
G.Saray'a müjde! Takımla çalışmalara başladı G.Saray'a müjde! Takımla çalışmalara başladı
Ryan Babel'e teklif var! Menajeriyle görüştüler Ryan Babel'e teklif var! Menajeriyle görüştüler
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör