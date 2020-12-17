Galatasaray kemer sıkacak! Ekonomik olarak küçülmeye gidiliyor

30 Haziran itibariyle net borcu 1.8 milyar TL seviyesine çıkan Galatasaray, ekonomik olarak küçülmeye gitmek mecburiyetinde

Ağustos 2019'da 5 yıllık anlaşma ile 1 milyar 100 milyon TL borcunu yapılandıran G.Saray'ın pandemi sürecinde 300 milyon TL'ye yakın gelir kaybı oldu. Çareyi yine Bankalar Birliği'nde bulan yönetim, 2 yıl ana para ödemesiz 9 yıllık yeni yapılandırma anlaşması imzaladı. 2023-24 sezonundan itibaren sabit gelirlerin (yayın, reklam, isim hakkı, sponsorluk, ticari) en az yüzde 50'si borç ödemesine gidecek. Futbol A Takımı'na primler- bonuslar hariç 40 milyon Euro'ya yakın garanti para ödeyen kulüp, yüzde 20 tasarrufa gidip, maaş bütçesini düşürecek. Yayın, sponsorluk- reklam, isim hakkı, gişe ve ticari ürün gelirlerinin yüzde 50'si borç (ana para, faiz) ve vergi ödemesinde kullanılacak. 30 Haziran itibariyle borcu 1.8 milyar TL seviyesine çıkan G.Saray ekonomik küçülmeye gidecek.

(Sabah)

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