17 Aralık 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'dan Ali Akman ve Batuhan Kör hamlesi! Fatih Terim ısrarla istedi

Galatasaray, Bursaspor'un genç yıldızları Batuhan Kör ve Ali Akman için start verdi. Bu oyuncuların en kötü olasılıkla sezon sonu transfer edilmesi planlanıyor. Aytaç Kara ve Mehmet Özcan da listede yer alıyor.

Galatasaray'dan Ali Akman ve Batuhan Kör hamlesi! Fatih Terim ısrarla istedi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 17.12.2020

'dan yerli avı… Sarı-kırmızılı yönetim hem devre arası hem de sezon sonu için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Galatasaray'dan Ali Akman ve Batuhan Kör hamlesi! Fatih Terim ısrarla istedi

Takvim'in haberine göre, 'un istikbal vaat eden genç oyuncusu ile aynı takımdan genç golcü transferde listenin en başında bulunuyor.

Galatasaray'dan Ali Akman ve Batuhan Kör hamlesi! Fatih Terim ısrarla istedi

AVRUPALILAR DA YAKIN TAKİPTE
Lig ve kupada oynanan 2 maçta 6 gol kaydeden Batuhan aynı zamanda İngiliz kulübü Leicester'ın da gündeminde yer alıyor. 'ı ise kulüplerinden Salzburg takip ediyor.

Galatasaray'dan Ali Akman ve Batuhan Kör hamlesi! Fatih Terim ısrarla istedi

FATİH TERİM DE ONLARI İSTİYOR
Teknik Direktörü 'in de çok istediği 2 oyuncunun devre arasında bitirilmesi için çalışmalar sürüyor. Ancak bu gerçekleşmezse sezon sonu için tüm şartlar zorlanacak.

Galatasaray'dan Ali Akman ve Batuhan Kör hamlesi! Fatih Terim ısrarla istedi

AYTAÇ KARA VE MEHMET DE LİSTEDE
Cimbom 2 oyuncu dışında 'dan ve 'dan 'la da ilgileniyor. Mehmet'in sözleşmesi sezon sonu biterken Aytaç için kulübüyle görüşme yapılacak.

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