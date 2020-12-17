Galatasaray'dan Ali Akman ve Batuhan Kör hamlesi! Fatih Terim ısrarla istedi
Galatasaray, Bursaspor'un genç yıldızları Batuhan Kör ve Ali Akman için start verdi. Bu oyuncuların en kötü olasılıkla sezon sonu transfer edilmesi planlanıyor. Aytaç Kara ve Mehmet Özcan da listede yer alıyor.
Galatasaray'dan yerli avı… Sarı-kırmızılı yönetim hem devre arası hem de sezon sonu için transfer çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.
Takvim'in haberine göre, Bursaspor'un istikbal vaat eden genç oyuncusu Batuhan Kör ile aynı takımdan genç golcü Ali Akman transferde listenin en başında bulunuyor.
FATİH TERİM DE ONLARI İSTİYOR
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de çok istediği 2 oyuncunun devre arasında bitirilmesi için çalışmalar sürüyor. Ancak bu gerçekleşmezse sezon sonu için tüm şartlar zorlanacak.
AYTAÇ KARA VE MEHMET DE LİSTEDE
Cimbom 2 oyuncu dışında Kasımpaşa'dan Aytaç Kara ve Eskişehirspor'dan Mehmet Özcan'la da ilgileniyor. Mehmet'in sözleşmesi sezon sonu biterken Aytaç için kulübüyle görüşme yapılacak.
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