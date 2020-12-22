22 Aralık 2020, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'da Taylan Antalyalı'ya 3 talip birden! İşte yönetimin kararı

Galatasaray'da yıllık 200 bin Euro maaşı ile ilk 11'in en az kazanan ismi olan Taylan Antalyalı'yı 3 İtalyan ekibi takibe başladı. Sarı-kırmızılı yönetim Taylan'a zam yapma kararı alırken, devre arasında gelecek tekliflerle ilgili kararını da verdi. İşte detaylar...

Galatasaray'da Taylan Antalyalı'ya 3 talip birden! İşte yönetimin kararı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 22.12.2020

Bu sezon G.Saray'ın en formda oyuncusu 'yı yönetim ödüllendirmeye hazırlanıyor. Yüzde 15 indirimi kabul eden ve yıllık garanti ücreti 200 bin euro seviyesine inen Taylan, ilk 11'in en az kazanan oyuncusu konumunda.

Galatasaray'da Taylan Antalyalı'ya 3 talip birden! İşte yönetimin kararı

Sabah'ın haberine göre, sarı-kırmızılı yetkililer, devre arasında 25 yaşındaki oyuncunun ücretine yapma kararı aldı. 'nın yükselen performansına Avrupalı scoutlar da kayıtsız kalmadı.

Galatasaray'da Taylan Antalyalı'ya 3 talip birden! İşte yönetimin kararı

Sezon başından beri Marcao'yu takip eden İtalyan kulüpleri, 'ın maçlarında izleyip beğendikleri Taylan'ı listesine almaya başladı.

Galatasaray'da Taylan Antalyalı'ya 3 talip birden! İşte yönetimin kararı

Mert Müldür ve 'ı kadrosunda bulunduran, Sassuolo'nun yanı sıra Bologna ve Cagliari'nin Taylan'ı scoutlarına izlettirdiği ve olumlu rapor aldığı öğrenildi.

Galatasaray'da Taylan Antalyalı'ya 3 talip birden! İşte yönetimin kararı

İtalyan kulüplerinden Marcao için teklif bekleyen G.Saray'ın, ocak ayında kapısının sürpriz şekilde Taylan için çalınabileceği öğrenildi. Ancak sarı-kırmızılılar orta sahada alternatifsiz olan Taylan'ı satmaya soğuk bakıyor ve ücretinde iyileştirme planlıyor.

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