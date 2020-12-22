22 Aralık 2020, Salı

GALATASARAY

Son dakika: Galatasaray - Göztepe maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Cüneyt Çakır oldu!

G.Saray - Göztepe maçının VAR hakemi belli oldu!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 22.12.2020 Giriş Tarihi: 22.12.2020

'in 14. haftasında oynanacak olan - maçının VAR hakemi belli oldu. Mücadelede görev alacak. İşte detaylar...

'in 14. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Liderlik yarışını sürdürmek isteyen Galatasaray ve çıkış arayan Göztepe sahaya mutlak 3 puan için çıkacak. Bugün oynanacak Galatasaray - Göztepe maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) oldu. AVAR'da ise Kemal Yılmaz bulunacak.

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