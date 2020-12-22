Son dakika: Galatasaray - Göztepe maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Cüneyt Çakır oldu!

Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak olan Galatasaray - Göztepe maçının VAR hakemi belli oldu. Mücadelede Cüneyt Çakır görev alacak. İşte detaylar...

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Liderlik yarışını sürdürmek isteyen Galatasaray ve çıkış arayan Göztepe sahaya mutlak 3 puan için çıkacak. Bugün oynanacak Galatasaray - Göztepe maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Cüneyt Çakır oldu. AVAR'da ise Kemal Yılmaz bulunacak.

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