Galatasaray'da transfer hazırlığı! Umut Meraş için teklif yapılacak
Galatasaray, Umut Meraş için harekete geçiyor. Başarılı futbolcu, Le Havre’de mutsuz olduğunu açıkladı. Marcelo Saracchi’nin bonservisini alması zor görünen Galatasaray, Fransız ekiple transfer görüşmesi yapma kararı aldı.
Transfer için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Umut Meraş listenin ilk sırasında yer alıyor. Son 6 haftadır kazanamayan Le Havre, Umut Meraş'ın 1 gol ve 1 asistle oynadığı maçta Toulouse'a da yenildi.
Fransa 2. Ligi'nde 15'nci sıraya kadar indi. 1. Lig'e çıkma yarışında zirvenin 10 puan gerisine düştü. Le Havre adına Umut maçın en iyisi seçildi. Ancak maçtan sonra, "Bir şeyler yapılmalı. Ben ve bazı arkadaşlar mutsuz" sözleri geceye damgasını vurdu.
ÇOK BEĞENİYOR
Daha önce "Verilen sözler tutulmuyor. Daha fazla 2. Lig'de oynamak istemiyorum" ifadelerini kullanan Meraş'ın devre arasında ayrılmak istediği öğrenildi.
Bonservisinin alınması zor görünen Saracchi'den umudu kesen ve sol bek için yeni bir isim arayan Terim'in milli takımda da oynayan Umut Meraş'ı çok beğendiği öğrenildi.
Kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi bulunan Umut için Galatasaray'ın devre arasında Le Havre'a bir teklif yapmaya hazırlandığı bildirildi.
800 BİN EURO ÖDEDİ
Bolu'dan yetişen Umut Meraş, Bursa'dan 800 bin euro bedelle La Havre'ye transfer olmuştu. Bu sezon 11 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, ilk gol ve asistini Toulouse ile oynanan maçta yaptı ve beğeni topladı.
(Fotomaç)
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