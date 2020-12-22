22 Aralık 2020, Salı

GALATASARAY

Galatasaray transferde gaza basacak! İşte listedeki 5 yıldız

Süper Lig'de ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Galatasaray'da çalışmalar hızlandı. Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda Trabzonspor ile oynanacak derbiden hemen sonra harekete geçecek. İşte Cimbom'un listesindeki 5 yıldız isim...

Galatasaray transferde gaza basacak! İşte listedeki 5 yıldız
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 22.12.2020

transferde gaza basacak… Sarı-Kırmızılı Yönetim, ile deplasmanda oynanacak derbi maçtan hemen sonra belirlediği isimlerle masaya oturacak…

Galatasaray transferde gaza basacak! İşte listedeki 5 yıldız

Takvim'in haberine göre, 'in raporu doğrultusunda harekete geçecek Cimbom, 5 yıldız oyuncuyu gözüne kestirdi…

Galatasaray transferde gaza basacak! İşte listedeki 5 yıldız

TERİM İKİ YILDIZI ÇOK İSTİYOR
Cimbom öncelikli olarak eski yıldızları Henry Onyekuru ve Seri'nin kulüpleri ve kendileriyle anlaşma zemini arayacak. özellikle bu iki ismin alınmasını çok istiyor.

Galatasaray transferde gaza basacak! İşte listedeki 5 yıldız

AHMED MUSA DA BİTİRİLECEK
Sarı-kırmızılılar, şu an boşta olan 28 yaşındaki kanat forvet Ahmed Musa için de girişimde bulunacak. Yıldız oyuncunun da 'ye ve G.Saray'a gelmeye çok sıcak baktığı öğrenildi.

Galatasaray transferde gaza basacak! İşte listedeki 5 yıldız

YERLİ OPERASYONU YAPILACAK
kaliteli yerli oyuncuları da yakından takip ediyor. Sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan alanyasporlu ve Kasımpaşalı da transfer listesinde.

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