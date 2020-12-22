Galatasaray transferde gaza basacak! İşte listedeki 5 yıldız
Süper Lig'de ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Galatasaray'da çalışmalar hızlandı. Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda Trabzonspor ile oynanacak derbiden hemen sonra harekete geçecek. İşte Cimbom'un listesindeki 5 yıldız isim...
Galatasaray transferde gaza basacak… Sarı-Kırmızılı Yönetim, Trabzonspor ile deplasmanda oynanacak derbi maçtan hemen sonra belirlediği isimlerle masaya oturacak…
Takvim'in haberine göre, Teknik Direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda harekete geçecek Cimbom, 5 yıldız oyuncuyu gözüne kestirdi…
TERİM İKİ YILDIZI ÇOK İSTİYOR
Cimbom öncelikli olarak eski yıldızları Henry Onyekuru ve Seri'nin kulüpleri ve kendileriyle anlaşma zemini arayacak. Fatih Terim özellikle bu iki ismin alınmasını çok istiyor.
AHMED MUSA DA BİTİRİLECEK
Sarı-kırmızılılar, şu an boşta olan 28 yaşındaki kanat forvet Ahmed Musa için de girişimde bulunacak. Yıldız oyuncunun da Türkiye'ye ve G.Saray'a gelmeye çok sıcak baktığı öğrenildi.
YERLİ OPERASYONU YAPILACAK
Galatasaray kaliteli yerli oyuncuları da yakından takip ediyor. Sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan alanyasporlu Salih Uçan ve Kasımpaşalı Aytaç Kara da transfer listesinde.
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