15 Aralık 2020, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'a yeni 10 numara! Belhanda'nın yerine geliyor

Son dakika transfer haberi: Sezon sonunda şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray, son 6 haftada aldığı 5 galibiyet 1 beraberlik ile ligin 2. sırasına yerleşti. Bu haftayı bay geçen sarı-kırmızılılar bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Younes Belhanda ile sözleşme uzatmaması beklenen Cimbom'un sürpriz bir ismi gündeme aldığı ortaya çıktı. İşte o isim ve tüm detaylar...

Galatasaray'a yeni 10 numara! Belhanda'nın yerine geliyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 15.12.2020

Ara dönemine artık kısa bir süre kaldı ve 'da transfer çalışmaları hızlandı.

Galatasaray'a yeni 10 numara! Belhanda'nın yerine geliyor

Sarı-kırmızılı ekipte sezon sonunda Younes 'nın sözleşmesi sona eriyor ve Faslı oyuncu ile yeni sözleşme yapılması şimdilik beklenmiyor.

Galatasaray'a yeni 10 numara! Belhanda'nın yerine geliyor

Bu nedenle Younes 'nın devre arasında takımdan ayrılmak için bazı takımlarla görüşmelere başladığı belirtilirken bu aşamada de boş durmuyor.

Galatasaray'a yeni 10 numara! Belhanda'nın yerine geliyor

Tecrübeli teknik adam uzun süredir özellikle potansiyeli olan genç 10 numaralar hakkında bilgi topluyor.

Galatasaray'a yeni 10 numara! Belhanda'nın yerine geliyor

ADIM ADIM TAKİP EDİYOR

Vlasıc, Brahim Diaz, Zaniolo ve Yusuf Yazıcı'yı hayranlıkla izliyor. Böyle hazır bir oyuncu bulması durumunda önümüzdeki 3 yıl içinde Avrupa'da başarılı olma planını hayata geçirebileceğine inanıyor.

Galatasaray'a yeni 10 numara! Belhanda'nın yerine geliyor

Ancak bu isimlere yaklaşmak söz konusu değil. Bu yüzden de genç ve önü açık olan 'ü gündemine aldı.

Galatasaray'a yeni 10 numara! Belhanda'nın yerine geliyor

20 yaşındaki futbolcunun her hareketi scout ekibi tarafından takip edilirken ocak ayında Younes 'nın durumuna göre Brondby ile temasa geçilmesi planlanıyor.

Galatasaray'a yeni 10 numara! Belhanda'nın yerine geliyor

PARLADI

BU sezon A takıma takıma dahil olan , dikkat çeken bir çıkışa imza attı. 20 yaşındaki futbolcu, oynadığı 12 karşılaşmada 7 gol, 4 asistlik bir performansa imza attı.

Galatasaray'a yeni 10 numara! Belhanda'nın yerine geliyor

Danimarkalı genç yıldızın 2023 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor ve maliyeti yükselmeden transferi bitirmeyi hedefliyor.

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