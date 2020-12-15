Galatasaray Türkiye Kupası'nda Darıca Gençlerbirliği karşısında! İşte muhtemel 11'ler
Galatasaray, 5. tur maçında Darıca Gençlerirliği’ni bugün konuk edecek. Tek maç üzerinden oynanacak karşılaşma A SPOR'dan canlı yayınlayacak. İşte zorlu karşılaşma öncesi her iki takımın sahaya çıkması beklenen 11'i...
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında bugün sahasında Misli.com 3. Lig temsilcisi Darıca Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Karşılaşma A Spor'dan yayımlanacak. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu sezon uygulanan yeni statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, bir üst tura çıkacak.
YEDEKLER SAHAYA
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Saracchi, Falcao ve Ryan Babel ile koronavirüs testi pozitif çıkan Kerem bugün forma giyemeyecek. Fatih Terim'in Darıca Gençlerbirliği karşısında az süre alan futbolcularından kurulu bir kadro çıkarması bekleniyor. Koronavirüsü atlatan Okan Kocuk, Arda Turan, Omar ve Younes Belhanda ile sakatlıktan dönen Luyindama ve Etebo bugün oynanacak olan karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkacak.
İŞTE MUHTEMEL 11'LER
GALATASARAY: OKAN, OMAR, LUYINDAMA, DONK, E.TAŞDEMIR, ETEBO, BELHANDA, ÖMER, ARDA, SEKIDIKA, ALi YAVUZ
DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: ALI ALPER, SAMET, YUSUF, BERAT, SELMAN, METIN, H. İBRAHIM, ÇAĞRI, NEBI, BAHA, ERDEM
NASIL GELDİ?
Kupaya 2. turdan giren Darıca Gençlerbirliği, önce Belediye Kütahyaspor'u eledi. Üçüncü turda Zonguldak Kömürspor'u geçen sarıyeşilli ekip, 4. turda ise TFF 1. Lig takımı Royal Hastanesi Bandırmaspor'u kupa dışına itti.
DİPNOT
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadelede 90 dakikada eşitlik olması durumunda 15'er dakikalık iki uzatma oynanacak. Burada da eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışları turu geçen ekibi belirleyecek.
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