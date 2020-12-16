16 Aralık 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Usta yazardan Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği maçı sonrası o oyuncuya flaş sözler!

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Galatasaray, Darıca Gençlerbirliği'ni ağırladı ve sahadan Belhanda'nın penaltıdan attığı golle 1-0 galip ayrıldı. Usta yazar Levent Tüzemen, Galatasaraylı futbolcu için flaş bir yorumda bulundu. İşte o sözler...

Usta yazardan Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği maçı sonrası o oyuncuya flaş sözler!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 16.12.2020

LEVENT TÜZEMEN - KULÜBE YETERSİZ

, tam bir gövdeli rotasyon yaptı. Haftalardır ilk 11'de olmayan Luyindama, , Arda ve Omar'ı sahaya sürme fırsatı yakaladı. Darıca G.Birliği maçında Terim, geniş kadroya kavuşak için adım attı.

Usta yazardan Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği maçı sonrası o oyuncuya flaş sözler!

Darıca, mütevazı kadrosu ile kompakt futbol anlayışını sahaya sürüp G.Saray'a 44 dakika geçit vermedi. Tek kale oynanan ilk yarıda G.Saraylı oyuncular birbirleri ile oynama alışkanlıkları olmadığı için fazlasıyla pas hatası yaptılar, Darıca kilidini açacak pozisyonları üretmekte zorlandılar.

Usta yazardan Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği maçı sonrası o oyuncuya flaş sözler!

Ayrıca Darıca'nın kadro yapısı G.Saraylı oyuncularda rehavet yaratmıştı çünkü hepsi "Biz bu takımı rahat yeneriz" anlayışındaydılar. Bu oynanan temposuz oyundan mutsuz olacak ki , kulübede yerinde duramadı. Sağa sola yürüyerek adeta oynanan futbola tepki koydu.

Usta yazardan Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği maçı sonrası o oyuncuya flaş sözler!

Bu tür kilitleri açmak için hızlı oynamak, ayağa çabuk pas yapmak gerekir. Bu fırsatı bir kez 'nın mükemmel pasında Arda buldu ama golü kaçırdı.

Usta yazardan Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği maçı sonrası o oyuncuya flaş sözler!

Sekidika'nın iyi bir eğitime ihtiyacı var. Çünkü çabukluğunu çalım becerisini nerede kullanacağını bilmiyor. Sekidika ilk 45'te kopuk kopuk oynadı, bir kez çabukluğunu kullanıp rakibinin önüne doğru hızlı atak yaptı. Darbeye maruz kalıp penaltı yaptırdı.

Usta yazardan Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği maçı sonrası o oyuncuya flaş sözler!

Ali Yavuz Kol, sahanın en çalışkanıydı. Genç yıldız adayı gol atmak için çok çalıştı. Ama bazen vuruşlarda aceleci davrandı. Ali Yavuz'un bu hırsı G.Saray'ın geniş kadrosunda kalacağını gösteriyor.

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