Usta yazardan Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği maçı sonrası o oyuncuya flaş sözler!

Ayrıca Darıca'nın kadro yapısı G.Saraylı oyuncularda rehavet yaratmıştı çünkü hepsi "Biz bu takımı rahat yeneriz" anlayışındaydılar. Bu oynanan temposuz oyundan mutsuz olacak ki Fatih Terim, kulübede yerinde duramadı. Sağa sola yürüyerek adeta oynanan futbola tepki koydu.