20 Aralık 2020, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'ın Göztepe hazırlıkları sürüyor!

Galatasaray'da Göztepe mesaisi!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 20.12.2020

'in 14. haftasında ile karşılaşacak , bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

'ndeki antrenman salon çalışması ile başladı. Daha sonra yenilenme programı dahilinde gruplar halinde ayak tenisi oynadı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamladı.

, maçı öncesi son idmanını yarın saat 12.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaparak Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda gerçekleşecek mücadelenin hazırlıklarını tamamlayacak.

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