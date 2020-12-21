Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den o tweet'in yıl dönümünde yeni paylaşım!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı takıma son gelişinde yaptığı "Nerede kalmıştık?" paylaşımının yıl dönümünde yeni bir paylaşım daha yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2017/2018 sezonunda 21 Aralık 2017 tarihinde göreve geldiği gün yaptığı "Nerede kalmıştık?" paylaşımının 3. yıl dönümünde yeni bir paylaşım daha yaptı.

Tecrübeli çalıştırıcı, 3 yıl önce yaptığı paylaşımın altına bir paylaşım daha yaparak "Ve yine biz bize kalmıştık..." ifadesini kullandı. Terim'in bu paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

İşte o paylaşım:

GALATASARAY'DAN YANIT GELDİ

Galatasaray Kulübü de resmi Twitter hesabından teknik direktör Fatih Terim'in paylaşımına yanıt verdi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan paylaşımda "Kesinlikle Hocam..." ifadesi kullanıldı.





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