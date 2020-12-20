Levent Tüzemen: Mustafa Öğretmenoğlu'nun 5 Aralık'ta corona virüsü testi pozitif çıktı

Usta yazar Levent Tüzemen, Karagümrük-Galatasaray maçının hakemi ile ilgili önemli bir gerçeği ortaya koydu. Tüzemen "4 Aralık'taki Beşiktaş-Kasımpaşa maçının VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu'ydu. 5 Aralık'ta testi pozitif çıktı ve karantinaya alındı. 10 gün idman yapmayan hakem önceki gün sahadaydı. Çaldığı 33 faul, nefes alma düdükleriydi. MHK'ye soruyorum, sahada bayılsaydı ne olacaktı!" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Usta yazar Levent Tüzemen, Sabah Spor'da yazdığı yazısında Karagümrük-Galatasaray maçının hakemi ile ilgili önemli bir gerçeği ortaya koydu. İşte tüm ifadeleri:



Fatih Terim neden çıldırdı. Gördüğü kırmızı kart için nasıl bir yorum yaparsınız?



Fatih Terim, bu kadar kolay kart görmemeliydi. Linnes'e yapılan faul çok sertti. Terim isyanında haklıydı ama kendini kontrol etmeliydi. Terim'in çıldırmasında Arda'nın hakemin üzerine gidiş şekli etkili oldu. Yani öfkenin fitilini Arda ateşledi, Terim benzin oldu. Terim sadece kendini değil Galatasaray'ı da yaktı. Çünkü Galatasaray kulübesinde Terim olmayınca genç futbolcular şaşkın bir durumda oluyor. Rakip yöneticiler ve bazı kalemşörler zaten Terim'in üzerine oynuyorlar. İddia edilen MHK üyesi Kamil Abitoğlu'nun Terim'le yaptığı telefon görüşmesinin deşifre edilmesi bile planlı olabilir. Bu olumsuzlukları bilmesine rağmen Galatasaray'ın en ihtiyaç duyduğu ortamda Terim'in sakin kalamayıp kırmızı kart görmesi akıl tutulmasıydı.



ONLARIN İŞİ PARA



Yönetim neden sessiz? Fatih Terim'i yalnız mı bırakıyorlar?



Galatasaray yönetiminin sesini yükseltecek bir durum yok. Yönetim gelirleri arttırmak için sponsorluk anlaşmaları yapmaya devam ediyor. Yalnız bıraktıklarını düşünmüyorum. Zaten Terim de kulübün içinde bulunduğu ekonomik şartları iyi biliyor. Devre arası yapılacak transferlere yönetim kaynak yaratmaya çalışıyor.

MHK SKANDALA İMZA ATTI



Hakem Mustafa Öğretmenoğlu'nun bu maçta eyyam yaptığını düşünüyor musunuz?

Hakem Mustafa Öğretmenoğlu'nu maça atayarak MHK tam bir skandal hata yaptı. Neden mi? 4 Aralık'ta Beşiktaş-Kasımpaşa maçında hakem Öğretmenoğlu, VAR'da görevliydi. 5 Aralık'ta yaptırdığı PCR testinde pozitif çıktı ve karantinaya alındı. Karantina süreci 6 Aralık'ta başladı. Hakemlerle ilgili TFF'de karantina sürecini belirleyecek bir kural yok. Eğer hakemi oyuncu gibi düşünürsek 10 gün karantinada kalacak. Kaldı ki; 42 yaşındaki Öğretmenoğlu süreci semptomlu olarak geçirdi ve 10 gün boyunca avuç avuç hap kullandı. Karantina süresi 15 Aralık'ta bitti ve testi negatif çıktı. Ancak 10 gün boyunca Öğretmenoğlu hiç idman yapmadı, performans testlerinden geçmedi. 18 Aralık'ta Karagümrük-Galatasaray maçına atandı. Ciğer kapasitesi, mental yapısı maçta çok kötüydü. Vermediği faullerin dışında çaldığı 33 faul Öğretmenoğlu'nun maça hakim olamadığını gösteriyor. Aslında çalınan 33 faul Öğretmenoğlu'nun nefes alma düdükleriydi. Vizyonsuz ve sorumsuz MHK'ye soruyorum; 10 bin lira kazanması için maç verdiğiniz Mustafa Öğretmenoğlu sahada düşüp bayılsaydı ne olurdu? Avrupa gazetelerinin manşetlerini skandal ataması kaplardı.

CEZA BELİRLEYİCİ OLACAK



Galatasaray bu yenilgiyle bir krize girer mi?

İstanbul'daki maçlar kağıt üzerinde avantajlı görünse de Galatasaray, Kasımpaşa ve Karagümrük maçlarını kaybetti. Tesadüf mü bilinmez bu iki maç öncesi röportajlarda Terim "İnşallah kazanırız" gibi güvensiz yorumlarda bulundu. 6 puan alsaydı ligde lider olurdu. Uzun bir maraton var. G.Saray'ın krize girip girmeyeceğini Fatih Terim'in alacağı ceza belirleyecek.

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