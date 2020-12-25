25 Aralık 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray kafilesi Trabzon'a ulaştı

Galatasaray kafilesi Trabzon'a ulaştı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 25.12.2020

'in 15. haftasında ile deplasmanda karşılaşacak , şehre ulaştı. Trabzonspor-Galatasaray karşılaşması 26 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak.

Saat 17.40 sıralarında Havaalanına inen sarı-kırmızılı kafilede 21 futbolcu yer aldı. Kafilede takımın başında cezası nedeniyle olamayacak olan de yer alırken, ikinci başkan Abdürrahim Albayrak da kafilesiyle birlikte kente geldi. Galatasaray takımı geniş güvenlik önlemleri altından konaklayacağı otele hareket ederek, burada maç saatini bekleyecek.

Galatasaray kafilesi Trabzon'a ulaştı

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