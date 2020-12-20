20 Aralık 2020, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'da istatistikler yerlerde

G.Saray'da istatistikler yerlerde
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 20.12.2020

cephesi kaybedilen Karagümrük maçının faturasını hakem ve stadın ölçülerine çıkardı… Ancak sarı-kırmızılılar bu sezon ligde en az isabetli şut attığı maçı oynadı

cephesi kaybedilen Karagümrük maçının faturasını hakem ve stadın ölçülerine çıkardı… Ancak sarı-kırmızılılar bu sezon ligde en az isabetli şut attığı maçı oynadı. İlk ve tek şutunu maçın 90+6'ncı dakikasında Diagne'nin attığı penaltıyla buldu. Hiç ara pası yapamayan oyuncuların yaptığı 40 ortadan ancak 6'sı isabetli oldu.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray'da kayıp büyük! Planlar altüst oldu G.Saray'da kayıp büyük! Planlar altüst oldu
Kupadaki tartışma gündem olmuştu! Belhanda haklı çıktı Kupadaki tartışma gündem olmuştu! Belhanda haklı çıktı
Öğretmenoğlu ile ilgili şaşırtan gerçeği açıkladı! Covid-19 testi pozitif çıkmıştı Öğretmenoğlu ile ilgili şaşırtan gerçeği açıkladı! "Covid-19 testi pozitif çıkmıştı"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör