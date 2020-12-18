18 Aralık 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'dan Dorukhan Toköz hamlesi

Cimbom'dan Dorukhan hamlesi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 18.12.2020

FatihTerim'in uzun süredir istediği 'ın peşine Beşiktaş'ın da düşmesi, Galatasaray'ı konusunda harekete geçirdi.

Beşiktaş'ın da Terim'in uzun süredir istediği 'ın peşine düşmesi G.Saray'ı Dorukhan konusunda harekete geçirdi. Beşiktaş'ın kendilerinin istediğini bile bile Salih'le görüşme yapması ve menajeriyle temas kurması sarı-kırmızılıları kızdırdı. Yöneticilerin, hem Salih'le görüşmelere devam edilmesi hem de Dorukhan konusunda hamleler yapılması talimatı verdiği öğrenildi.

(Fotomaç)

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