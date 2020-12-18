Galatasaray'dan Dorukhan Toköz hamlesi

FatihTerim'in uzun süredir istediği Salih Uçan'ın peşine Beşiktaş'ın da düşmesi, Galatasaray'ı Dorukhan Toköz konusunda harekete geçirdi.

Beşiktaş'ın da Terim'in uzun süredir istediği Salih Uçan'ın peşine düşmesi G.Saray'ı Dorukhan konusunda harekete geçirdi. Beşiktaş'ın kendilerinin istediğini bile bile Salih'le görüşme yapması ve menajeriyle temas kurması sarı-kırmızılıları kızdırdı. Yöneticilerin, hem Salih'le görüşmelere devam edilmesi hem de Dorukhan konusunda hamleler yapılması talimatı verdiği öğrenildi.

(Fotomaç)

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