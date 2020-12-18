18 Aralık 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'a yeni sponsor

Cimbom’a yeni sponsor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 18.12.2020

Galatasaray ile e-ticarette iş birliği gerçekleştirdi. Gelir ortaklığı projesi kapsamında gerçekleştirilen iş birliğiyle sarı-kırmızılı taraftarlar, 31 Mart 2021'e kadar GittiGidiyor'dan yapacakları alışverişlerde takımına destek olabilecek.

Galatasaray ile e-ticarette iş birliği gerçekleştirdi. Gelir ortaklığı projesi kapsamında gerçekleştirilen iş birliğiyle sarı-kırmızılı taraftarlar, 31 Mart 2021'e kadar GittiGidiyor'dan yapacakları alışverişlerde takımına destek olabilecek.
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