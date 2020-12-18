18 Aralık 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'da tek hedef 3 puan! İşte Karagümrük maçı muhtemel 11'i

Aslan'da tek hedef 3 puan! İşte Karagümrük maçı 11'i
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 18.12.2020

Süper Lig'in 13. hafta açılış maçında Galatasaray deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda oynanacak maç 19.00’da başlayacak. 6 haftadır yenilmeyen sarı-kırmızılı takım çıkışını sürdürmeyi hedefliyor... İşte zorlu karşılaşmada takımların sahaya çıkması beklenen 11'leri...

Süper Lig'de 13'üncü haftanın açılış karşılaşmasında Galatasaray, Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Bugün saat 19.00'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak maçta Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak. Galatasaray'da hedef hem 3 puanla zirve yarışını hem de namağlup seriyi sürdürmek. Son mağlubiyetini ligin 5'inci haftasında Alanya karşısında yaşayan sarıkırmızılı ekip, sonrasında oynadığı 6 maçta; 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

CİMBOM'DA 5 EKSİK

Ligde geçen haftayı bay geçen sarıkırmızılılar, lider Aytemiz Alanyaspor'un 3 puan arkasında ikinci sırada bulunuyor. Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçı öncesinde 5 eksik bulunuyor. Sakatlıkları olan ve takımdan ayrı olarak antrenmanlarını sürdüren ve , bugün oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra, koronavirüs testleri pozitif çıktığı açıklanan 3 futbolcu da Karagümrük karşısında takımdan ayrı kalacak.

FATİH TERİM'İN KOZU DIAGNE

Radamel Falcao'nun yokluğunda Mbaye Diagne sahneye çıktı. Senegalli futbolcu şu ana kadar ligde 5 kez gol sevinci yaşadı. 29 yaşındaki futbolcu bu golleri ligde son 3 hafta kaydetti. Bu sezon Avrupa Ligi eleme maçlarından 2 golü de bulunan Mbaye Diagne bugün de Terim'in gol silahı olacak.

KARAGÜMRÜK - GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

KARAGÜMRÜK: VIVIANO, LICHAJ, ROCO, FATIH, BALKOVEC, BIGLIA, NDAO, AATIF, ZEKI, JIMMY,SOBIECH

GALATASARAY: OKAN, LİNNES, DONK, MARCAO, SARACCHI, TAYLAN, OĞULCAN, FEGHOULI, E.AKBABA, E.KILINÇ, DIAGNE

DIŞARDA DAHA İYİ

Galatasaray bu sezon ligde deplasmanda daha başarılı bir grafik çiziyor. Sarı-kırmızılılar oynadığı 5 dış saha müsabakasında 4 galibiyet alırken, 1 kez mağlup oldu. Aslan bu performansıyla iç sahadaki mücadelelerden daha çok puan topladı, daha çok gol attı ve daha az gol yedi.

EVİNDE YENİLMEDİ

Galibiyet isteyen G.Saray'ın işi bugün çok da kolay olmayacak. Karagümrük sahasında oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı ve yenilgi yüzü görmedi. Geçen hafta ise deplasmanda Hatay'a 3-1 yenilmişti.

4 İSİM SINIRDA

Galatasaray'da 4 isim ise ceza sınırında bulunuyor. Taylan, Belhanda, Marcao ve Luyindama; bugün oynanacak karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde Süper Lig'in 14'üncü haftasında iç sahadaki Göztepe karşılaşmasında forma giyemeyecek.

KALE SAĞLAM

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı 11 maçta rakip fileleri 19 kez havalandırırken, kalesinde ise sadece 7 gol gördü. 7 gol yiyen Aslan, Alanyaspor ile birlikte ligde en az gol yiyen iki takımdan birisi.

SON MAÇTA TERİM KAPTANDI

Galatasaray ile Fatih Karagümrük, ligde yaklaşık 37 yıl sonra karşı karşıya gelecek. İki takım Süper Lig'de son olarak 29 Ocak 1984'te karşı karşıya geldi. Galatasaray, rakibini konuk ettiği müsabakadan 3-2 galip ayrılmıştı. Bu maçta Galatasaray'ın kaptanlığını yaptı. İki takım arasında Süper Lig'de oynanan 12 karşılaşmada sarı-kırmızılılar 9, kırmızı-siyahlılar ise 1 galibiyet aldı.

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