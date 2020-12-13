13 Aralık 2020, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'da Emre Akbaba ve Ömer Bayram'a yeni sözleşme

Emre ve Ömer'e yeni sözleşme
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 13.12.2020

Yeni yabancı kuralı nedeniyle 'in talimatıyla yönetimi, Emre ve Ömer Bayram'a sözleşme teklif etme kararı aldığı ifade edildi.

Yeni yabancı kuralı nedeniyle 'in talimatıyla yönetimi, Emre ve Ömer Bayram'a sözleşme teklif etme kararı aldığı ifade edildi. Ancak hali hazırda 1.75 milyon euro'ya oynayan Emre Akbaba'ya teklif edilecek sözleşme indirimli, 400 bin euro'ya oynayan Ömer Bayram'a teklif edilecek sözleşme ise zamlı olacak. İki oyuncunun, teklif gelmesinin ardından kararlarını bildirecekleri ifade edildi.
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