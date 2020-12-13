Galatasaray'da Fatih Terim'den sürpriz karar! O ismin lisansı çıkarılıyor
Galatasaray'da Avrupa kulüplerinin radarındaki Marcao ve Luyindama'nın ara transfer döneminde ayrılma ihtimaline karşı teknik direktör Fatih Terim'in istediği doğrultusunda 23 yaşındaki futbolcunun lisansı çıkarılıyor. İşte detaylar...
Galatasaray'da yeni bir gençleşme operasyonuna giden Fatih Terim, Taylan'dan sonra Oğulcan Çağlayan'ı ilk 11 oyuncusu yapma yolunda ilerliyor ve devre arasında gençlik aşısını devam ettirmek istiyor.
Tecrübeli çalıştırıcı, sezonun ikinci yarısında yeni sürprizlere hazırlanıyor. Fatih Terim'in öncelikle sezon başında yabancı kontenjanına takılan Valentine Ozornwafor'a Ocak ayında lisans çıkarma kararı aldığı öğrenildi.
PERFORMANSINI YÜKSELTTİ
Bu kararda sezon başından bu yana A Takım ile antrenmanlara devam eden 23 yaşındaki stoperin gelişimi önemli rol oynadı.
Çift kale maçlarda performansı beğenilen ve arkadaşlarına uyum sağlayan Ozornwafor, performansını üstüne koyarak devam ettirirse tekrar kadroya dahil edilecek.
Ayrıca Marcao veya Luyindama'nın satılma ihtimali nedeniyle de Nijeryalı'nın, aranılan isim haline geldiği kaydedildi.
SEKIDIKA YOLCU
Ozornwafor'a lisans çıkartılması ve Luyindama ile Marcao da takımda kalmaya devam ederse piyango bu sezon beklentilerin altında kalan Jesse Sekidika'ya vuracak. Sekidika, kanat oyuncularının çokluğu nedeniyle tecrübe kazanması için bir Süper Lig takımına kiralanacak.
MALİYETLERİ DÜŞÜK
Galatasaray, geleceğe yatırım olarak transfer edilen Ozornwafor'a yıllık 125 bin euro, Sekidika'ya ise 250 bin euro ücret ödüyor.
(Fotomaç)
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