Galatasaray'da Fatih Terim'den sürpriz karar! O ismin lisansı çıkarılıyor

SEKIDIKA YOLCU

Ozornwafor'a lisans çıkartılması ve Luyindama ile Marcao da takımda kalmaya devam ederse piyango bu sezon beklentilerin altında kalan Jesse Sekidika'ya vuracak. Sekidika, kanat oyuncularının çokluğu nedeniyle tecrübe kazanması için bir Süper Lig takımına kiralanacak.