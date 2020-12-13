13 Aralık 2020, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'da Fatih Terim'den sürpriz karar! O ismin lisansı çıkarılıyor

Galatasaray'da Avrupa kulüplerinin radarındaki Marcao ve Luyindama'nın ara transfer döneminde ayrılma ihtimaline karşı teknik direktör Fatih Terim'in istediği doğrultusunda 23 yaşındaki futbolcunun lisansı çıkarılıyor. İşte detaylar...

Galatasaray'da Fatih Terim'den sürpriz karar! O ismin lisansı çıkarılıyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 13.12.2020

'da yeni bir gençleşme operasyonuna giden , Taylan'dan sonra Oğulcan Çağlayan'ı ilk 11 oyuncusu yapma yolunda ilerliyor ve devre arasında gençlik aşısını devam ettirmek istiyor.

Galatasaray'da Fatih Terim'den sürpriz karar! O ismin lisansı çıkarılıyor

Tecrübeli çalıştırıcı, sezonun ikinci yarısında yeni sürprizlere hazırlanıyor. 'in öncelikle sezon başında yabancı kontenjanına takılan Valentine Ozornwafor'a Ocak ayında lisans çıkarma kararı aldığı öğrenildi.

Galatasaray'da Fatih Terim'den sürpriz karar! O ismin lisansı çıkarılıyor

PERFORMANSINI YÜKSELTTİ
Bu kararda sezon başından bu yana A Takım ile antrenmanlara devam eden 23 yaşındaki stoperin gelişimi önemli rol oynadı.

Galatasaray'da Fatih Terim'den sürpriz karar! O ismin lisansı çıkarılıyor

Çift kale maçlarda performansı beğenilen ve arkadaşlarına uyum sağlayan Ozornwafor, performansını üstüne koyarak devam ettirirse tekrar kadroya dahil edilecek.

Galatasaray'da Fatih Terim'den sürpriz karar! O ismin lisansı çıkarılıyor

Ayrıca Marcao veya Luyindama'nın satılma ihtimali nedeniyle de Nijeryalı'nın, aranılan isim haline geldiği kaydedildi.

Galatasaray'da Fatih Terim'den sürpriz karar! O ismin lisansı çıkarılıyor

ALMERIA'DA KİRALIK OYNADI
2019-2020 sezonunun yaz döneminde 'nın Enyimba Aba takımından 300 bin euro karşılığında transfer edilmiş ve geçen sezon da Almeria'da kiralık oynadı.

Galatasaray'da Fatih Terim'den sürpriz karar! O ismin lisansı çıkarılıyor

SEKIDIKA YOLCU
Ozornwafor'a lisans çıkartılması ve Luyindama ile Marcao da takımda kalmaya devam ederse piyango bu sezon beklentilerin altında kalan Jesse Sekidika'ya vuracak. Sekidika, kanat oyuncularının çokluğu nedeniyle tecrübe kazanması için bir takımına kiralanacak.

Galatasaray'da Fatih Terim'den sürpriz karar! O ismin lisansı çıkarılıyor

MALİYETLERİ DÜŞÜK
, geleceğe yatırım olarak edilen Ozornwafor'a yıllık 125 bin euro, Sekidika'ya ise 250 bin euro ücret ödüyor.

(Fotomaç)

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