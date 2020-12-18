18 Aralık 2020, Cuma

GALATASARAY

Fatih Karagümrük maçında Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon!

İşte Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 18.12.2020 Giriş Tarihi: 18.12.2020

'de 13. haftanın açılış karşılaşmasında , 'ı ağırladı. Mücadelenin 45. dakikasında Emre Akbaba'nın yerde kaldığı pozisyonda sarı-kırmızılılar penaltı bekledi ancak hakem devam kararı verdi. İşte Cimbom'un penaltı beklediği o pozisyon... | Son dakika Galatasaray haberleri

'in 13. haftasında ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 45. dakikasında durum 0-0'ken Emre Akbaba, Lucas Biglia ile çıktığı hava topu sonrasında ayağına basması nedeniyle ceza sahası içinde yerde kaldı.

Pozisyon sonrası sarı-kırmızılılar penaltı beklerken, hakem Mustafa Öğretmenoğlu 'devam' dedi.

İşte Cimbom'un penaltı beklediği o pozisyon...


*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

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