18 Aralık 2020, Cuma
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Fatih Karagümrük maçında Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon!
Süper Lig'de 13. haftanın açılış karşılaşmasında Fatih Karagümrük, Galatasaray'ı ağırladı. Mücadelenin 45. dakikasında Emre Akbaba'nın yerde kaldığı pozisyonda sarı-kırmızılılar penaltı bekledi ancak hakem devam kararı verdi. İşte Cimbom'un penaltı beklediği o pozisyon... | Son dakika Galatasaray haberleri
Süper Lig'in 13. haftasında Fatih Karagümrük ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadelenin 45. dakikasında durum 0-0'ken Emre Akbaba, Lucas Biglia ile çıktığı hava topu sonrasında ayağına basması nedeniyle ceza sahası içinde yerde kaldı.
Pozisyon sonrası sarı-kırmızılılar penaltı beklerken, hakem Mustafa Öğretmenoğlu 'devam' dedi.
İşte Cimbom'un penaltı beklediği o pozisyon...
*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.
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